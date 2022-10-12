Yurt dışıyla fiyat farkı iPhone turizmini patlattı, kayıt dışı yüzde 40’a yaklaştı

Yüksek vergilerden dolayı iPhone’un Türkiye’deki fiyatı ABD’deki fiyatından neredeyse iki kat pahalı hale geldi. Tüketiciler telefon almak için çevre ülkelere gitmeye başladı. Kayıt dışı telefonlarsa resmi satışın en az yüzde 35’ine ulaştı.

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Türkiye’deki yüksek vergiler, taksit sınırı ve yurt dışıyla yükselen fiyat farklı, iPhone gibi ürünlerin yurt dışından alım ve klonlama gibi farklı tedarik yöntemlerini artırdı.

128 GB’lık iPhone 14 Pro Max Türkiye’de 43 bin 999 TL’ye satılıyor. Bunun yaklaşık 19 bin TL’si vergi. Aynı telefon ABD’de 1099 dolar yani 20 bin 430 TL. Tüketicinin yurt dışından getirdiği telefonu kendi pasaportuna kaydetmesiyle bu fiyata 2 bin 732 TL harç ve 117 TL özel iletişim vergisi ekleniyor ve fiyat 23 bin 930 TL’ye çıkıyor.

2019’daki düzenlemeyle başkasının pasaportuna telefon kaydetmek yasaklanmıştı. Kullanıcılar bu düzenlemeyi kapıda vize veren Yunan adaları ve kimlik kartıyla girilebilen Gürcistan ve KKTC gibi ülkelere günübirlik seyahatlerle aşmaya başladı.

Tüketicilerin başvurduğu bir başka yolsa klonlanmış, yani IMEI numarası değiştirilmiş ya da kopyalanmış kayıt dışı telefon almak.

Dünya’dan Yener Karadeniz’e konuşan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, bu yıl 11 milyon civarı resmi satış varken, klonlanmış telefon sayısının dört milyona yakın olması ve yurt dışından yolcuyla beraber getirilen telefonlarının sayısının 500 bini aşmasının beklendiğini söyledi.

Turnacı, yüzde 35’ten fazlası kayıt dışı olan sektörün ayakta kalmasının mümkün olmadığını belirterek “Yüksek vergiler nedeniyle yurt dışında cep telefonu alma turları düzenlenir hale geldi. Yunan adalarına günübirlik ziyaretlerde rekor kırılıyor” dedi.