DAP’ı enflasyona ezdirmediler: İhale sözleşmesine 320 milyon liralık ek

BİLAL ÇELİK

TOKİ’nin gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, Seyrantepe Polis Lojmanları arazisi için DAP Yapı’nın iştirak şirketlerinden Eltes İnşaat’la, 1 milyar 244 milyon 400 bin liraya imzaladığı ‘gelir paylaşımı işi’ ihalesinin sözleşmesini yeniledi. Ek protokolle, bu paraya 320 milyon 942 bin lira daha eklenerek 1 milyar 565 milyon 341 bin 801 liraya yükseltti.

Belli başlı müteahhitler için büyük kazanç kapısı olan TOKİ projeleri, hükümetin ‘heterodoks’ ekonomi politikalarıyla fırlayan enflasyon nedeniyle riskli hale gelmeye başladı. Bu sebeple bazı sözleşmeler maliyet artışlarına uygun şekilde düzenlenebiliyor.

Şirketin sahibi Ziya Yılmaz’sa Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle mayısta katıldığı toplantıda konut fiyatlarının yükselmeyeceğini savunmuştu.

Fotoğraf: AA

Emlak Konut GYO, ‘Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi‘ ihalesi 4 Nisan 2021’de imzalanan sözleşmeyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yakın ilişkiler içinde olduğu belirtilen Trabzonlu iş adamı Ziya Yılmaz’a ait DAP Yapı bünyesindeki Eltes İnş. Tes. San. ve Tic. A.Ş.’ye verilmişti. Söz konusu ihale, ‘pazarlık-açık artırma-kapalı zarf teklif alma‘ yöntemiyle yapılmıştı. 3 milyar 111 milyon lira olarak belirlenen gelir paylaşımı ihalesinden, sözleşmeye göre Ağaoğlu’nun şirketine 1 milyar 244 milyon 400 bin lira pay kalacaktı.

2021’deki ihaleye ilişkin ilk duyuru.

Yeni protokolle milyon liralar aktarıldı

Gelinen noktada Emlak Konut, şirkete ayırdığı parayı yeterli bulmayarak ek protokolle 320,9 milyon milyon lira daha aktardı.

Şirketin ismi verilmeden bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen Emlak Konut açıklaması şöyle: “Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Yeni Levent)’nın yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 1.244.400.000,00 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 1.565.341.801,20 TL’ye yükselmiştir.”

Açıklamada söz konusu fiyat artışının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Maliyetin artırıldığına ilişkin KAP açıklaması

‘Konut fiyatları yükselmez’ demişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle mayıstaki ‘Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete‘ programına diğer inşaat sektörü temsilcileriyle katılan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, fiyatların daha fazla artmayacağını savunmuştu. Kredi oranlarındaki düşüşle konut fiyatlarındaki artışın paralel değerlendirilmesini isteyen Yılmaz, “Fiyat artışlarındaki ana etken arsa ve emtia fiyatlarındaki artıştır. Ancak ben emtia fiyatlarının daha fazla artmayacağını düşünüyor ve konut fiyatlarının buralarda kalacağını değerlendiriyorum” demişti.