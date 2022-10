Pembe Hayat KuirFest İstanbul’da

Bu yıl #YasaksaYasak etiketiyle yola çıkan 11. Pembe Hayat KuirFest, dünyanın dört bir yanından farklı kuir hikayelerle 14-16 Ekim tarihleri arasında İstanbul’a geliyor.

LGBTİ+’ları hikayeleriyle bir araya getiren, olumlu deneyimler için alan açmayı hedefleyen KuirFest, 30 Eylül – 2 Ekim arasındaki Ankara durağından sonra, 14 – 16 Ekim’de de İstanbul’a geliyor.

Lale Mansur’dan Nükhet Duru’ya, Popo Fan’dan Kami Sid’e birçok sinemacı ve sanatçı Pembe Hayat KuirFest’in programında yer alıyor.

Festival 12 Ekim’deki açılışı Nükhet Duru’nun sahne alacağı bir gazino gecesiyle yapacak. Programda, 58 film, beş özel etkinlik, beş atölye ve bir tiyatro oyunu var. İstanbul Sözleşmesi özel etkinliği, Pakistan Aks Azınlık Festivali, Popo Fan filmleri seçkisi ve Başka Sinema ve MUBI iş birlikleri bu yılın öne çıkanları arasında.

Festival Direktörü Gök Akyel ‘KuirFest’iğn 10 yıl boyunca pek çok şehri ve ülkeyi gezdiğini’ söylüyor: “Dünyanın her bir yanından kuir filmleri, komünite güçlendirme hedefli etkinlikleri ve tabii ki partileri ile sanat, kültür ve komünite temelli çalışmalarını sürdürdü. 11’inci yılımızda, bunca sene ardımızda bıraktığımız her bir baskı ve yasak için, hep birlikte #YasaksaYasak ayol! diyerek yolumuza devam ediyoruz.”

Festival programına buradan, festival kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz.

KuirFest’in öne çıkanları

1992 yılında Atıf Yılmaz’ın yönettiği, Lale Mansur’a En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Portakal kazandıran ve Türkiye’den uluslararası bir kuir film festivaline katılan ilk film olan ‘Düş Gezginleri’nin gösterimi, Lale Mansur ile, 80’ler ve 90’lar Türkiye Sineması üzerine gerçekleşecek bir sohbetle tamamlanıyor.

DAVETLİSİNİZ!

ATEŞLİ VE GÖZÜPEK: LALE MANSUR



15 Ekim’de @PeraMuzesipera’nde gerçekleşecek "Düş Gezginleri" gösteriminin ardından usta oyuncu Lale Mansur aramızda olacak ve kendisiyle bir söyleşi gerçekleşecektir! pic.twitter.com/BP48SAtsOQ — Pembe Hayat KuirFest (@kuirfest) October 11, 2022

İstanbul Sözleşmesi’nin geçmişi ve Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesiyle birlikte kadın ve kuir komünitenin temel yaşam haklarına yönelik şiddetlenen saldırıların ele alınacağı bir başka etkinlikte ‘Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nin Moxie Film’le beraber hazırladığı ‘Bu Kalabalığı Hatırla’ belgesel serisinin ilk bölümü gösterilecek. Ardından, Janset Kalan’ın organize ettiği oturuma yönetmenler Vuslat Karan ve Burcu Melekoğlu, belgeselde yer alan muhabir, editör ve yayın yönetmeni Yıldız Tar, KİH-YÇ’den Berfu Şeker ve İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu’ndan İrem Gerkuş katılacak.

DAVETLİSİNİZ! 💅🏾🎞



Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği'nin Moxie Film'le beraber hazırladığı “Bu Kalabalığı Hatırla” belgesel serisinin ilk bölümü İstanbul Sözleşmesi'nin nasıl ortaya çıktığı ve Türkiye'nin sözleşmeden çekilme süreci hakkında. pic.twitter.com/EixrOFhKzJ — Pembe Hayat KuirFest (@kuirfest) October 10, 2022

Film seçkileri

Bu yıl göç, şiddet, mücadele ve dönüşüm konulu yapımlara odaklanan Kuir belgeseller seçkisi Pekin Kuir Film Festivali’nin 10 yıllık ‘gerilla savaşının’ hikayesine ve 80’li yıllarda Almanya’daki gazino hayatının renkli dünyasına ışık tutacak.

Seçkide ‘Kaçış’ (Flee), ‘Odanın Hisleri’ (How the Room Felt, 2021), ‘Bizim Bedenlerimiz, Onların Savaş Alanı’ (Nuestros Cuerpos Son Sus Campos De Batalla, 2021), ‘Asfalt Çiçeği’ (Blooming on the Asphalt, 2022), ‘Aşk, Mark ve Ölüm’ (Love, Deutschmarks and Death, 2022), ‘Bizim Hikayemiz’ (Our Story, 2011) filmleri yer alıyor.