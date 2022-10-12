Yargıtay’a 10 yeni üye seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay’a 10 yeni üye seçti.

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AA’nın haberine göre HSK genel gurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı.

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.