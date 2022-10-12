Cinayet Dosyası’nın ‘Jessica Fletcher’ı Angela Lansbury öldü

90’lı yıllara damgasını vuran fenomen dizi ‘Cinayet Dosyası’nda Dedektif Fletcher karakterine hayat veren Angela Lansbury 96 yaşında hayatını kaybetti.

Her bölümde farklı cinayet konularını ele alan Cinayet Dosyası’nın (Murder, She Wrote) Jessica Fletcher karakterini canlandıran Angela Lansbury’nin Los Angeles’taki evinde öldü.

Lansbury’nin ölüm haberini ailesi “Los Angeles’taki evinde uykusunda huzur içinde öldü” sözleriyle duyurdu. Lansbury, beş gün sonra 97’nci yaşına adım atacaktı.

Fotoğraf: Reuters

2013’te Oscar aldı

Londra’da doğan ve 80 yıllık oyunculuk kariyeri bulunan Lansbury, 1944 yapımı ‘Işıklar Sönerken’, 1945 yapımı ‘Dorian Gray’in Portresi’ ve 1962 yapımı ‘Mançuryalı Aday’ filmleriyle üç kez Oscar ödülüne aday oldu. 2013’te ise Oscar’da ‘yaşam boyu başarı’ ödülünü aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde en prestijli tiyatro ödülü olarak kabul edilen Tony ödülünü ise beş kez kazandı. Usta oyuncu, dört kez de Altın Küre ödülüne layık görüldü.

NASA’dan anısına ‘kozmik gül’

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Angela Lansbury’nün ölümünden sonra, Spitzer Uzay Teleskopu’nun yakaladığı bir görüntüyü ‘Bu kozmik gülü Angela Lansbury’nin anısına sunuyoruz’ notuyla twitter’dan paylaştı.