Soyunma odasında IRA yanlısı şarkıyla kutlama yapan İrlanda takımı ve federasyondan özür

İrlanda Futbol Federasyonu, dün akşam kadın futbol takımı Dünya Kupası eleme maçını kazandıktan sonra İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) yanlısı bir şarkı söylediği için özür diledi.

Fotoğraf: skysports.com

İrlanda, dün akşam İskoçya’yı 1-0 yendi ve tarihlerinde ilk defa Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

Kadın futbolcuların soyunma odasında galibiyeti kutlarken IRA’yla ilişkilendirilen ve destek içeren ifadelerin yer aldığı şarkıyı söylediği anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki çekti. Oyuncular, İrlandalı müzik grubu Wolfe Tones’un bestelediği ‘Celtic Symphony‘nin bir bölümünü söyledi. Grup, şarkıyı 1987’de İskoçya’nın ‘Katoliklerin takımı’ olarak bilinen Celtic kulübü için bestelemişti.

Federasyonun özür açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ”İrlanda Cumhuriyeti Futbol Federasyonu ve kadın milli takımının teknik direktörü Vera Pauw, salı akşamki maç sonrasında İrlanda’nın soyunma odasında oyuncular tarafından söylenen şarkı nedeniyle incinen herkesten özür diliyor.

Dünya Kupası’na katılma hakkını elde ettiğimiz maç sonrasındaki kutlamaların içeriği nedeniyle üzdüğümüz herkesten en kalbi duygularımızla özür diliyoruz. Oyuncularla tekrar durumu değerlendirip onlara sorumluluklarını anımsatacağız. Sabah onlarla konuştuk onlar da çok üzgün.”

Kıdemli oyunculardan Aine O’Gorman da RTE Sport’a konuşarak takım adına özür diledi: ”100 şarkı söyledik. Bu dikkat çekti ve sosyal medyada paylaşıldı. Kırdığımız herkesten özür dilemek istiyoruz.”

IRA’nın silahlı mücadelesi sonucu 1922’de adanın güyeninde bağımsız İrlanda Cumhuriyeti kuruldu. Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık çatısı altında kaldı. Kuzey İrlanda’daki Protestan birlikçiler Birleşik Krallık çatısı alında kalmaya devam etmek isterken, Katolik ayrılıkçıların İrlanda Cumhuriyeti’ne bağlanmak istemesi iki grup arasında yıllarca çatışmaya neden oldu.

Kuzey İrlanda’daki Ulster Birlik Partisi Lideri, Doug Beattie özrü memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ”Kendilerini zor duruma soktular. Böyle bir şarkının söylenmesi utanç verici ama özrü kabul ediyoruz. Bir terör örgütünü yüceltmek kabul edilemez.”