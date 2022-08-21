IRA yanlısı slogan bulunan tişörtle görüntülenen futbolcuya 10 maç ceza

Kuzey İrlanda Premier Ligi takımlarından Larne’ın, üzerinde IRA (İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu) yanlısı slogan bulunan tişörtle çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan İskoç futbolcusu John Herron’a (28) 10 maç ceza verildi.

Fotoğraf: Larne

Larne, Herron’un, bir konserde çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca inceleme başlatttığını ve bu süre içinde kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Federasyon da inceleme başlatmıştı.

Orta saha oyuncusuna federasyondan 10 maç ceza geldi. Kulübüne de 500 sterlin (10 bin 700 lira) para cezası verildi.

Larne, futbolcusuna ve kulübe yönelik cezayla ilgili açıklamada bulunmadı.

Takımın teknik direktörü Tiernan Lynch, BBC’nin yönelttiği soruya da ”Buradaki işim sadece futbola dair şeylerle ilgilenmek. Sadece sahada olana odaklanıyorum” yanıtını verdi.

Orta saha oyuncusu Herron, kariyerine ‘Katoliklerin takımı’ olarak bilinen Celtic’te başladı. 2018’de Glentoran’la anlaştı ve İskoçya’dan İrlanda’ya gitti. 2020’de Larne kulübüyle sözleşme imzaladı.

IRA’nın silahlı mücadelesi sonucu 1922’de adanın güyeninde bağımsız İrlanda Cumhuriyeti kuruldu. Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık çatısı altında kaldı.