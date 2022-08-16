IRA yanlısı slogan bulunan tişörtle görüntülenen futbolcu kadro dışı bırakıldı

Kuzey İrlanda Premier Ligi takımlarından Larne, üzerinde IRA (İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu) yanlısı bir slogan bulunan tişörtle çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan İskoç oyuncusu John Herron’u (28) kadro dışı bıraktı.

Fotoğraf: Larne

Herron’un hafta sonu bir konserde çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca inceleme başlatan kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ”Kadro dışı olduğu sürede John kulübü hiçbir müsabakada temsil etmeyecek. İnceleme bitince nihai kararı vereceğiz. Biz bir futbol kulübü olmanın yanı sıra toplumsal görevler de üstleniyoruz ve belirli etik değerlerimiz var. Bunların dışındaki davranış ve tutumlara yer yok. Tüm oyuncu, üye ve diğer profesyonellerin değerlerimize saygı duymalarını bekleriz.”

İrlanda Futbol Federasyonu’ndan da açıklama geldi: ”Fotoğraflardan haberdarız ve biz de kendi soruşturmamızı yapacağımızı bildirmek isteriz.”

Orta saha oyuncusu Herron, kariyerine ‘Katoliklerin takımı’ olarak bilinen Celtic’te başladı. 2018’de Glentoran’la anlaştı ve İskoçya’dan İrlanda’ya gitti. 2020’de Larne kulübüyle sözleşme imzaladı.

IRA’nın silahlı mücadelesi sonucu 1922’de adanın güyeninde bağımsız İrlanda Cumhuriyeti kuruldu. Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık çatısı altında kaldı.

Protestan birlikçiler Birleşik Krallık çatısı alında kalmaya devam etmek isterken, Katolik olan ayrılıkçıların İrlanda Cumhuriyeti’ne bağlanmak istemesi iki grup arasında yıllarca çatışmaya neden oldu.