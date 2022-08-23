IRA yanlısı slogan bulunan tişörtle görüntülenen futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Kuzey İrlanda Premier Ligi takımlarından Larne, üzerinde IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) yanlısı slogan bulunan tişörtle çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan İskoç futbolcusu John Herron’ın (28) sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Larne

Herron, bir konserde çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca kadro dışı bırakılmıştı. Federasyon tarafından orta saha oyuncusuna 10 maç, kulübe de 500 sterlin (10 bin 700 lira) para cezası verilmişti.

Kulübün açıklamasında, ”John Herron karşılıklı olarak kontratı feshedildikten sonra takımdan ayrıldı. Bu vesileyle kapsayıcı ve değerleri olan bir futbol kulübü olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isteriz” dendi.

Takımın teknik direktörü Tiernan Lynch, BBC’nin sorusuna karşılık sadece sahaya odaklandığını, işinin futbolla ilgilenmek olduğunu söylemişti.

Orta saha oyuncusu Herron, kariyerine ‘Katoliklerin takımı’ olarak bilinen Celtic’te başladı. 2018’de Glentoran’la anlaştı ve İskoçya’dan İrlanda’ya gitti. 2020’de Larne kulübüyle sözleşme imzaladı.

IRA’nın silahlı mücadelesi sonucu 1922’de adanın güyeninde bağımsız İrlanda Cumhuriyeti kuruldu. Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık çatısı altında kaldı.