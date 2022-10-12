ORC anketi: ‘Başörtüsü’ tartışmaları ne CHP’ye ne AKP’ye yaradı

ORC Araştırma, 7-10 Ekim arasında düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre CHP’yle İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ yüzde 43,2 oy potansiyeline ulaşırken, AKP’yle MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ yüzde 36,5 olarak kaydedildi.

Ankete göre HDP yüzde 7,3 seviyesinde.

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42 ilde 3680 katılımcıyla yüz yüze görüşme yöntemiyle düzenlenen ankette partilerin oy dağılımı şöyle:

AKP: Yüzde 30,2

CHP: Yüzde 24,5

İYİ Parti: Yüzde 18,7

HDP: Yüzde 7,3

MHP: Yüzde 6,3

Gelecek Partisi: Yüzde 3,5

DEVA: Yüzde 2,4

BTP: Yüzde 1,8

BBP: Yüzde 1,7

TDP: Yüzde 1,5

Diğer: Yüzde 2,1

CHP’de beklenen sarsıntı olmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsüne yasal güvence’ çıkışıyla partisinin oy kaybedeceği yorumları yapılmıştı. Bu anket, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından sonraki ilk anket olma özelliği de taşıyor. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından önceki ORC anketinde CHP’nin oy oranı yüzde 24,8 olarak kaydedilmişti. Bugünkü anket sonucunda CHP’de 0,3 puanlık düşüş görülüyor.

AKP’deki düşüş daha fazla

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından el yükselten, ‘anayasal güvence’ vadeden, ardından da LGBTİ+’ların haklarını kısıtlamaya yönelik sinyaller veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisindeki düşüşse CHP’den fazla. Buna göre AKP, geçen ayki ankete kıyasla 0,4 puan düştü.

Geçen aya göre en yüksek düşüş İYİ Parti’de kaydedildi. Eylüldeki ankette yüzde 19,4 oy potansiyeli kaydedilen İYİ Parti, 0,7 puan kaybetti.

Kazanan partiler

Geçen aya göre oy oranı artan partiler HDP, MHP, Gelecek Partisi oldu.

ORC’nin eylül anketi şöyleydi: