Geceyarısı kararnamesi eczacıları mutlu etmedi: Düzenleme devede kulak

MESUDE ERŞAN

Ankara’daki Büyük Eczacı Mitingi’ne dört gün kala Resmi Gazete’de yayımlanan ilaç karlarına dair cumhurbaşkanı kararı eczacıların beklentilerini karşılamadı. 13 yıldır değiştirilmeyen fiyat kararnamesiyle ilgili son düzenlemenin yetersiz olduğunu belirten İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Pınar Özcan, “Devede kulak kaldı” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla eczacıların ilaçlardan aldığı kar oranları değiştirildi. Geceyarısı yayımlanan kararnameye göre 100 liraya kadar olan ilaçlarda eczacı kar oranı yüzde 25’ten 28’e, 100-200 lira arasındaki ilaçlarda eczacı kârı yüzde 16’dan yüzde 28’e, 200-400 lira arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12’den 18’e, 400 lira üzeri ilaçlardaysa eczane kârı yüzde 12’den 13’e yükseltildi.

Kararname mitingi durdurmayacak

Kararname, Türk Eczacıları Birliği’nin Tandoğan Meydanı’nda 16 Ekim’deki Büyük Eczacı Miting’ini durdurmadı. Türkiye’nin her yerinden eczacılar, eczane çalışanları, öğrencileri, aileleri planlandığı gibi Ankara’daki mitingde kamu bürokrasisi tarafından görmezden gelmelerine karşı seslerini yükseltecek.

Eczane kazançlarının da belirlendiği İlaç Fiyat Kararnamesi’nde yer alan baremler en son 17 Ocak 2009 tarih ve 27113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla düzenlenmişti. Buna göre söz konusu baremler ilaç fiyatlarına bağlı olarak yapılandırılmış beş kademeden oluşuyor.

13 yıl boyunca bu kararname düzenlenmedi. Yani 13 yıl öncesinin ekonomik koşullarına göre belirlenen baremler üzerinden eczacıların hayatlarını sürdürmeleri istendi.

Temmuz dokunuşu da reel değildi

Eczacıların ısrarlı talepleriyle 8 Temmuz’da küçük bir müdahaleyle kararname güncellendi. Ama bu güncelleme de 13 yıllık tahribatı onaramadı. Sadece eczane karlılıklarında kademelere göre ilk üç kademede üç birim, dördüncü kademede iki birim ve beşinci kademede bir birim artırıldı. Ama bu kademelerin tanımlandığı 2009’da belirlenen baremlerde herhangi bir düzenlemeye gidilmedi. Dolayısıyla eczane ekonomilerindeki çıkmaza çözüm olamadı.

Yıllar içerisindeki kur kaynaklı fiyat ayarlamaları ve fiyat artışları göz önünde bulundurulduğunda 2009’da tanımlanan kademelerin eczacılık hizmetleri açısından bir gerçekliği kalmadı. Özellikle kurdaki oynamaların en yükseğe çıktığı son üç-dört yılda eczacılar açısında bu sıkıntılar baş edilemez boyuta ulaştı. Çünkü bu süreçte ilaçların büyük bir bölümü üst kademelere kaydı. 2009’da ilk üç kademedeki ilaçların pazar payı yüzde 77,63’tü. Günümüzde bu oran yüzde 47’ye düştü. İlk üç kademedeki ilaçların pazar payı, her ilaç fiyat artışı sonrasında karlılığın azaldığı üst baremlere geçiyor. Yine 2009’da dördüncü kademedeki ilaçların oranı yüzde 5,76 iken bugün yüzde 8,72, beşinci kademedeki ilaçların pazar payı yüzde 16,62 iken bugün yüzde 44,28’e çıktı.

Yüksek enflasyon eczacıları da vurdu. 2009’da yüzde 6,53 olan enflasyon oranı, bugün resmi rakamlara göre yüzde 80’in üstünde. Asgari ücret 666 liradan, 5 bin 500’e çıktı. Eczanelerde ortama üç personel çalışıyor.

Periyodik olarak, her yıl güncellemeli

Diken’e konuşan Özcan, son kararnamenin talep ettikleri ve gereken düzenlemenin çok uzağında olduğunu söyledi: “2022’nin enflasyon ortamında hiçbir anlam ifade etmiyor. Kalıcı bir çözüm asla değil. İlk ilaç zammında da zaten eriyecektir. Bizim talebimiz düzenlemenin hem günümüz şartlarında uygulanması hem de periyodik olarak her sene, enflasyon oranında güncellenmesi. 100 liranın altında ilaç çok azdı bu rakamı 200 liraya çektiler. Ama 200 lira değil, 800 liraya çekilmesi gerekiyordu. Yapılması gerekenin dörtte biri oranında iyileştirme yapıldı.”

Senelerdir her ilaç zammında yaşadıkları sıkıntının ana nedeninin bu olduğunu ifade eden Özcan, şöyle devam etti: “Yıllık olarak değişiklikler yansıtılmadığı sürece her ilaç zammıyla geride kalıyoruz. Bu nedenle de kararname hiçbirşey ifade etmiyor. Başladığımız noktadan, farklı bir noktaya taşımadı. Taleplerimiz yerine gelmiş değil. Yapılan devede kulak misali.”

Diğer taleplerle ilgili adım atılmadı

Eczacıları mitinge götüren diğer sorun ve talepleriyle ilgili herhangi bir adım henüz atılmadı. Özcan düzeltilmesini talep ettikleri diğer sorunlarını şöyle hatırlattı:

*Kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız temmuzda yayımlanan torba yasada katsayı adaletsizliğiyle karşı karşıya bırakıldı. Ayrımcılığa uğradı. Bunun düzeltilmesini istiyoruz.

*Şuursuzca açılan eczacılık fakülteleri sorunu var. Sayıları 60’ geçti. Plansız açılan bu fakültelerin teknik altyapıları, öğretim üyesi yok. Mesleği değersizleştiriyor ve eğitimin kalitesini bozuyorlar. İhtiyacın çok üstünde mezun veriliyor ve mezunların istihdamları planlanmıyor.

*Hastaların ilaca erişim hakkının önündeki engeller kaldırılmalı. Yoklukları nedeniyle hastalara ilaç vermekte büyük sıkıntı çekiyoruz. Sadece parası olan değil, herkesin ilaca ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişme hakkı var.

*Gerekli hizmetleri, bizim dışımızdaki sebeplerden, ilaç yokluğundan dolayı veremiyoruz.

*Hastalar gün geçtikçe daha fazla fiyat farkı ödüyor. Bu da bizim için bir mücadele konusu.