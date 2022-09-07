Eczacılar ‘büyük miting’ öncesi seslerini yükseltti: ‘Mesleğimiz için buradayız!’

Ekonomik sorunlar nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan eczanelerin içinde bulundukları zorluklara ve eczacıların karşılanmayan mesleki taleplerine dikkat çeken Türk Eczacıları Birliği, ekimde düzenleyeceği büyük eczacı mitingi öncesinde sosyal medya kampanyasıyla eczacıların sorunlarına dikkat çekti: “Her iki eczaneden biri, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.”

Görsel: Twitter

Türk Eczacıları Birliği, kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalan eczanelere ilişkin hazırladığı farkındalık videosunu bu akşam saat sekizde Twitter’dan ‘#EczacıyaHakEttigiDegerVerilmelidir’ etiketiyle paylaştı.

Ülke çapında görevli bütün eczacıların ve eczane çalışanlarının katılacağı sosyal medya kampanyasında eczacılar, “İlaç yoklukları eczane yokluklarına dönüşmesin. Eczacıya hak ettiği değer verilsin” mesajı verdi.

Bölgelerde, eczacılarla eylemlilik süreci bilgilendirme toplantılarına devam eden Türk Eczacıları Birliği, ekimde düzenlenecek büyük eczacı mitingine yönelik hazırlıkları değerlendirmek için bölge eczacı oda başkanlarından oluşan 3’üncü Başkanlar Danışma Kurulu’nu da yarın Ankara’da toplayacak.