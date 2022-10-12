Biden: Putin’in nükleer silah kullanacağını düşünmüyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi.

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Biden, CNN televizyonundan Jake Tapper’a verdiği röportajda, ülkenin dış politikası ve yaklaşan ara seçimleri değerlendirdi.

Daha önce Rusya konusunda ‘nükleer kıyamet (Armageddon)’ uyarısıyla dünyanın dikkatini çeken Biden’a bu açıklamaları hatırlatıldı.

Tapper’ın, “Putin’in gerçekten nükleer silah kullanacağına inanıyor musunuz?” şeklindeki sorusunu Biden, “Bunu yapacağını düşünmüyorum ancak dünyadaki en büyük nükleer gücü elinde bulunduran bir dünya liderinin, Ukrayna’da nükleer silah kullanabileceğini açıklamasını sorumsuzca buluyorum” şeklinde yanıtlayarak daha önceki açıklamalarından daha farklı bir tablo çizdi.

‘İrrasyonel biri olduğunu düşünmüyorum’

Biden ‘nükleer silah kullanmasının bir dünya savaşına yol açabileceği’ uyarısını yineleyerek Ukrayna’da nükleer silah kullanmanın ‘istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini’ söyledi.

Öte yandan Biden, Tapper’ın Rusya’nın nükleer silah kullanmasında NATO ve Pentagon’un buna yanıtının ne olacağı konusundaki soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Putin’in Ukrayna konusunda ‘rasyonel’ davranıp davranmadığı tartışmalarına ilişkin de Biden, “Putin’in irrasyonel biri olduğunu düşünmüyorum, sadece yanlış hesaplar yaptı. Ukrayna’da herkesin ona kucak açacağını sandı” diye konuştu.

‘Putin’le görüşmek için ortada bir neden görmüyorum’

Biden, gelecek ay düzenlenecek G20 Zirvesi’nde Putin’le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ilişkin ise “Şu anda Putin’le görüşmek için ortada bir neden görmüyorum.” dedi.

Putin’le bir konuyu görüşecek olsa Rusya’da tutuklu Amerikan basketbolcu Brittney Griner’in salıverilmesi konusunda görüşeceğini belirten Biden, “Ukrayna olmadan, Rusya ile Ukrayna konusunu görüşmem” ifadesini kullandı.

Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından gündeme gelen Suudi Arabistan ziyaretini ve bu ülkeyle ilişkileri de değerlendirdi.

Yaz aylarında Suudi Arabistan’a ziyaretinin amacının petrol değil, İsrail’le bölge ülkelerin normalleşme süreci olduğunu söyleyen başkan, şöyle konuştu: “Şu anda bu ilişkileri değerlendirme sürecindeyim. Temsilciler Meclisi ve Senato (tatilin ardından kasım ayında) görevine geri döndüğünde, Suudi Arabistan’ın Rusya’yla yaptıklarının sonuçları olacak.”

‘Bir resesyon olacağını düşünmüyorum’

Biden, Kongre ara seçimlerine dört hafta kalmışken ülkedeki resesyon endişelerine ilişkin şunları kaydetti:

“Bakın, her altı ayda bir resesyon olacağını söylüyorlar ama bu hala olmadı. Bunun olacağının da hiçbir garantisi yok. Ben bir resesyon olacağını düşünmüyorum. Olsa bile bu çok hafif bir resesyon olur.”

Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olması durumunda, eski rakibi Donald Trump’ı yenebileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise “Trump’ı tekrar yeneceğimi düşünüyorum” cevabını verdi.