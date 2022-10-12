Rusya’dan Avrupa’ya petrol taşıyan boru hattında sızıntı

Polonya’nın boru hattı işletmecisi PERN, Rusya’dan Avrupa’ya petrol taşıyan Drujba sistemindeki boru hatlarından birinde sızıntı tespit edildiğini açıkladı. Sızıntının muhtemelen kaza sonucu meydana geldiği belirtilse de, Avrupa’nın enerji güvenliğine dair endişeleri artırabileceği düşünülüyor.

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Sızıntı dün akşam Almanya’ya petrol taşıyan ana rotada tespit edildi.

Polonya’nın enerji altyapısından sorumlu üst düzey yetkili Mateusz Berger, sızıntının sabotaj sonucu meydana geldiğini söylemek için ortada bir bulgu olmadığını belirtti. Berger, “Burada kazara bir hasardan söz edebiliriz” dedi.

PERN’in yazılı açıklamasında, sızıntıya neyin yol açtığının henüz belirlenemediği kaydedildi. Açıklamada, sızıntının tespit edildiği bölümün Polonya’nın merkezinde bulunan Plock kentinden yaklaşık 70 km uzaklıkta olduğu belirtildi.

Drujba hattıyla Almanya, Polonya, Belarus, Macaristan, Slovakya, Çekya ve Avusturya dahil olmak üzere orta Avrupa’nın büyük bir kısmına Rus petrolü taşınıyor.

Yaklaşık iki hafta önce de, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında sızıntı meydana gelmişti. Rusya ve Batılı devletler, olayın sabotaj olduğunu belirterek birbirlerini suçlamıştı. Avrupa, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan dolayı enerji kriziyle mücadele ederken hatlardaki sızıntılar da enerji güvenliği açısından endişe uyandırıyor.