İsveç uyardı: Kuzey Akım doğalgaz hattında iki sızıntı

İsveç Denizcilik Müdürlüğü, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının İsveç ve Danimarka kara sularındaki iki noktasında sızıntı olduğu bildirdi.

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Reuters’a konuşan İsveç Denizcilik Müdürlüğü sözcüsü, “Kuzey Akım 1’de iki sızıntı var. Biri İsveç ekonomik bölgesinde, diğeri Danimarka ekonomik bölgesinde. Birbirlerine çok yakınlar” dedi.

Sözcü, boru hattındaki sızıntıların Danimarka’nın Bornholm Adası’nın kuzeydoğusunda olduğunu belirtti. Sızıntılara neyin yol açtığı henüz belli değil.

Danimarkalı yetkililer, Rusya’nın artık kullanılmayan Kuzey Akım 2 boru hattından Baltık Denizi’ne doğalgaz sızıntısı olduğunu tespit etmesinden sonra, dün gemilerin Bornholm Adası’nın güneydoğusunun beş deniz millik radyanının içine girmemesini talep etmişti.