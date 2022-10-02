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Yaramazlara biraz batar!

Danimarka: Gaz boru hattındaki sızıntılar durdu

Danimarka, Baltık Denizi’nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA

Dün Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntısının durduğunu bildiren Danimarka Enerji Ajansı, bugün de Kuzey Akım 1 boru hattındaki sızıntının durduğunu duyurdu.


Kurumun Twitter hesabındaki açıklamasında, boru hatlarından gaz çıkışlarının tamamlandığı ve sabit basınca ulaşıldığı kaydedildi.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında dört sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilere ‘bölgeye yanaşmaması’ söylenmişti.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

Batı, sızıntının Rus sabotajı olduğunu savunurken, Rusya ABD’yi suçlamıştı.

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