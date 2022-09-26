Danimarka duyurdu: Baltık Denizi’ndeki gaz boru hattında sızıntı

Danimarka donanma yetkilileri, Baltık Denizi’nde, Rusya’dan Avrupa’ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı olduğunu açıkladı.

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Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2, Baltık Denizi’nde Danimarka’nın Bornholm Adası’nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiğini doğruladı.

AA’nın haberine göre boru hattının gaz ithal etmek için kullanılmasa da yine de doldurulduğu bildirildi.

Nord Stream 2 Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya’daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiğini belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanlığı da Danimarka’daki yetkililerle temas halinde olduklarını kaydederek, “Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz” dedi.