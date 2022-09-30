Danimarka ve İsveç duyurdu: Gaz sızıntıları birkaç yüz kilo patlayıcıya denk

Danimarka ve İsveç, Baltık Denizi’nde, Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntıların birkaç yüz kilo patlayıcıya denk olduğu bildirdi.

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İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre Danimarka ve İsveç gaz sızıntısının iklim üzerinde oluşturabileceği kötü etkiden dolayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) bir mektup yazdı.

AA’nın haberine göre mektupta, gaz sızıntılarının birkaç yüz kilo patlayıcıya denk olduğu endişesi ifade edildi.

Boru hatlarındaki sızıntılar nedeniyle uluslararası kriz devam ederken Rusya’nın talebi üzerine BMGK’nin, Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntıları görüşmek üzere cuma günü toplanacağı bildirildi. Görüşmeye üye olmadıkları için İsveç ve Danimarka temsilci göndermeyecek.

Batı, sızıntının Rus sabotajı olduğunu savunurken, Rusya’ysa ABD’yi suçluyor.