Kuzey Akımı gaz boru hattında sabotaj iddiası: Taraflar birbirini suçluyor

Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna, Kuzey Akım 1 boru hattındaki sızıntının arkasında Rusya’nın olduğunu savunurken Moskova yönetimiyse ABD’yi suçladı.

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Rusya’dan Avrupa’ya giden Kuzey Akım 1 boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı olduğu duyurulmuştu. Alman güvenlik kuruluşları, boru hattını oluşturan her iki kolun kalıcı şekilde kullanılamaz hale geldiğinden endişelenirken iki taraf da sızıntının sabotaj olduğunu iddia etti.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre AB Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “AB’ye göre bu sızıntılar tesadüf değil aksine kasıtlı bir eylemin sonucu” diyerek, isim vermeden Rusya’yı suçladı.

Ellerine gelen tüm bilgilerin bunu gösterdiğini söyleyen Borrell, sızıntıların bilerek ve isteyerek meydana getirildiğine dair göstergelerin var olduğunu söyledi.

Ukrayna yönetimi de konuya dair açıklamasında, patlamaların arkasında Rusya’nın Avrupa Birliği’ne karşı ‘planlı terör saldırısı’ olduğunu savundu.

Rusya ABD’yi suçladı

Rusya da suçlamaları reddederek, ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın açıklamasını hatırlattı.

DW Türkçe’nin haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, ABD Başkanı Biden’ın 7 Şubat’ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında Kuzey Akım 2’yle ilgili sözlere atfen ABD’den açıklama beklediklerini söyledi.

Biden, sosyal medyada yeniden gündem olan video kesitinde, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi, yani Rus tank ve birliklerinin Ukrayna sınırından girmesi durumunda artık Kuzey Akım 2 olmayacak, sona erdireceğiz” demiş, bir gazetecinin “Peki bunu tam olarak nasıl yapacaksınız? Sonuçta proje Almanya’nın kontrolünde” sorusuna da “Söz veriyorum, bunu yapabiliriz” yanıtını vermişti.

Zaharova, Biden’ın bu sözlerini hatırlatarak “Biden, 25 ve 26 Eylül’de bu tehdidin hayata geçirilip geçirilmediği sorusunu yanıtlamak zorundadır” dedi. Zaharova, Biden’ın sözlerinin sorumluluğunu üstlenmekle yükümlü olduğunu belirterek “Avrupa’nın gerçeği bilmesi gerek” dedi.