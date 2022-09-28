NATO: Kuzey Akım’daki sızıntı sabotaj

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıyı sabotaj olarak değerlendirdi.

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Danimarka donanma yetkilileri, iki gün önce, Baltık Denizi’nde, Rusya’dan Avrupa’ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı olduğunu açıklamıştı. İsveç Denizcilik Müdürlüğü de dün, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının İsveç ve Danimarka kara sularındaki iki noktasında sızıntı olduğunu bildirmişti.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2, Baltık Denizi’nde Danimarka’nın Bornholm Adası’nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiğini doğrulamıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, sızıntıyı ‘sabotaj’ olarak nitelendirirken, Danimarka savunma bakanıyla NATO ülkelerindeki altyapının korunmasını konuştuklarını açıkladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi’nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarının, ‘kasıtlı bir eylemden kaynaklandığını’ söylemişti. Enerji Bakanı Dan Jorgensen de gaz sızıntıların kaza nedeniyle olmadığını, patlamalar sonucu meydana geldiğini aktarmıştı.

İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson da bölgedeki ilk patlamanın üç ayrı sızıntıya neden olduğunu söyleyerek olayı ‘muhtemelen kasıtlı bir sabotaj’ olarak nitelendirmişti.