Kuzey Akım, kalıcı şekilde kullanılmaz hale gelmiş olabilir

Alman güvenlik kuruluşları, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıdan sonra, Kuzey Akım 1 boru hattını oluşturan her iki kolun kalıcı şekilde kullanılamaz hale geldiğinden endişeleniyor.

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Almanya’daki Tagesspiegel gazetesinin haberine göre hükümet kaynakları, Kuzey Akım 1 hattının iki kolundaki sızıntıların süratle onarılmaması halinde, büyük miktardaki tuzlu suyun boru hattının içine akarak aşınmaya yol açacağını belirtti.

Ne olmuştu?

Danimarka donanma yetkilileri, iki gün önce, Baltık Denizi’nde, Rusya’dan Avrupa’ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı olduğunu açıklamıştı. İsveç Denizcilik Müdürlüğü de dün, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının İsveç ve Danimarka kara sularındaki iki noktasında sızıntı olduğunu bildirmişti.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2, Baltık Denizi’nde Danimarka’nın Bornholm Adası’nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiğini doğrulamıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi’nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarının, ‘kasıtlı bir eylemden kaynaklandığını’ söylemişti. Enerji Bakanı Dan Jorgensen de gaz sızıntıların kaza nedeniyle olmadığını, patlamalar sonucu meydana geldiğini aktarmıştı.

NATO genel sekreteri ve İsveç başbakanı da olayı ‘sabotaj’ olarak nitelendirmişti.

Reuters’a konuşan Avrupa Birliği’nden üst düzey bir diplomat da olayın sabotaj olabileceğini söyledi.