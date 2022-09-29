Taraflar birbirini suçluyor: Kuzey Akım boru hattında dördüncü gaz sızıntısı

Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım boru hattında bir gaz sızıntısı daha tespit edildi.

Svenska Dagbladet gazetesine konuşan İsveç sahil güvenliği sözcüsü Jenny Larsson, “Bu kaçaklardan ikisi İsveç’in özel ekonomik bölgesinde” dedi. Diğer iki kaçak ise Danimarka’nın özel ekonomik bölgesinde.

Fotoğraf: Reuters

İsveç Denizcilik Müdürlüğü (SMA), iki gün önce Rusya’dan Almanya’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattının İsveç ve Danimarka kara sularındaki iki noktasında sızıntı olduğu bildirmişti.

Sızıntılar tespit edildiği sırada, her iki boru hattından da Avrupa’ya doğalgaz akışı sağlanmasa da basınç altında doğalgaz bulunuyordu. Boru hatlarındaki sızıntılar, ticari faaliyetlerin yeniden başlatılmasını bir süre engelleyecek.

Sızıntıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna, Kuzey Akım 1 boru hattındaki sızıntının arkasında Rusya’nın olduğunu savunurken; Moskova yönetimi ABD’yi suçlamıştı. Polonya’nın eski dışişleri ve savunma bakanı Radek Sikorski’yse gaz sızıntılarının sorumlusunun ABD olduğunu ima ederek, “Teşekkürler ABD” paylaşımını yapmıştı.

Kuzey Akım 1 boru hattı, Rusya’nın kuzeybatısındaki Vyborg kasabasından başlayıp Finlandiya’nın yakınından geçerken, Kuzey Akım 2 boru hattı Rusya’nın kuzeybatısındaki Ust-Luga limanından başlayıp Estonya’nın yakınından geçiyor. Her iki boru hattı da Baltık Denizi’nin altından Almanya’nın kuzeydoğusundaki Lubmin’e bağlanıyor.