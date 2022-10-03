Gazprom: Kuzey Akım’daki kaçak durdu, basınç stabil

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurdu.

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Gazprom’un yazılı açıklamasında hasarlı hatlardaki gaz sızıntısının da durduğu bilgisine yer verilerek “Kuzey Akım 2’nin B hattındaki basıncı düşürmek için çalışmalar sürüyor. Bunun için boru hattındaki gaz boşaltılmaktadır” dendi.

Açıklamada, Kuzey Akım 2’nin B hattından gaz sevkiyatı kararı alınması halinde, hattın gerekli denetimlerin ardından tekrar gazla doldurulabileceği bildirildi.

Dün, Danimarka, Baltık Denizi’nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Danimarka donanma yetkilileri, iki gün önce, Baltık Denizi’nde, Rusya’dan Avrupa’ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı olduğunu açıklamıştı. İsveç Denizcilik Müdürlüğü de dün, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının İsveç ve Danimarka kara sularındaki iki noktasında sızıntı olduğunu bildirmişti.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2, Baltık Denizi’nde Danimarka’nın Bornholm Adası’nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiğini doğrulamıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi’nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarının, ‘kasıtlı bir eylemden kaynaklandığını’ söylemişti. Enerji Bakanı Dan Jorgensen de gaz sızıntıların kaza nedeniyle olmadığını, patlamalar sonucu meydana geldiğini aktarmıştı.

NATO genel sekreteri ve İsveç başbakanı da olayı ‘sabotaj’ olarak nitelendirmişti.

Reuters’a konuşan Avrupa Birliği’nden üst düzey bir diplomat da olayın sabotaj olabileceğini söylemişti.

Alman güvenlik kuruluşları, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıdan sonra, Kuzey Akım 1 boru hattını oluşturan her iki kolun kalıcı şekilde kullanılamaz hale geldiğinden endişelenmişti.