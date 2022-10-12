Gülistan Doku soruşturması: Adli kontrolle serbest kalan Zaynal Abakarov hiç imza atmamış

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri haber alınamayan Gülistan Doku’ya ilişkin devam eden davada, dosyanın baş şüphelisi olan Zaynal Abakarov hakkındaki Tunceli Başsavcılığı’nın soruşturmasında adli kontrol şartı kararının, ‘adreslerinde olmadığı’ ve ‘telefonlarına ulaşılamadığı’ gerekçesiyle 6 ay 15 gün boyunca tebliğ edilemediği öğrenildi.

DHA’nın aktardığına göre Doku dosyasında tek şüpheli olan ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçuyla 15 günde bir imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kalan Zaynal Abakarov’un, adli kontrol şartıyla ilgili yazının 18 Mart’ta Alanya Başsavcılığı’na bildirildiği, Alanya emniyetinin ‘adresini bulamaması’ ve Zaynal Abakarov’un ‘telefonlarına ulaşamadığı’ için tebliği yapamadığı öğrenildi.

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, Zaynal’ın yurt dışına çıkıp çıkmadığını bilmediklerini aktararak, “Türkiye’de adli kontrol şartı olan bir kişiye nasıl yedi aydır tebligat yapılmaz? Zaynal’a zaman mı kazandırıyorlar? Yurt dışına kaçtıysa bunun sorumlusu kim olacak? Ben 1012 gündür ‘Gülistan Doku nerede’ diyorum, vicdanı olanlar da bu sesi duysun” ifadelerini kullandı.