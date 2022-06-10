Gülistan Doku’nun ablasına mezuniyette güvenlik şiddeti: O gün mavi giyecektik

888 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi çocuk gelişimi bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun arkadaşları dün diplomasını aldı. Törene katılan ve kardeşinin akıbetini sormak isteyen abla Aygül Doku, sahneye çıkmak isteyince güvenlik görevlileri tarafından yaka paça aşağı indirildi.

Uğradığı şiddete tepki gösteren Doku, ”Biz söz vermiştik, o gün mavi giyecektik, o diplomayı birlikte alacaktık. Ben o diplomayı oradan alcağım” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Tunceli’de, kaldığı yurttan 5 Ocak 2020’de ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun ailesi memleketleri Diyarbakır’dan Tunceli’ye giderek 6 Ocak’ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. Doku’yu arama çalışmaları 23 Kasım 2020’de sona erdirilmişti. Kasım 2020’de ayrıca, Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Rus uyruklu Zaynal Abakarov’un polis memuru üvey babası Engin Yücel hakkında, kamu görevlisi sıfatıyla elde ettiği bilgileri paylaşmaktan kamu davası açılmıştı. Zaynal Abarakov 16 Mart’ta gözaltına alınmış ve ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Tunceli’de, dün Munzur Üniversitesi’nin 2021-2022 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Törene katılan Abla Aygül Doku sahneye kardeşinin fotoğrafıyla çıkarak konuşmak istedi. Ancak özel güvenlik görevlileri tarafından sürüklenerek aşağı indirildi.

Bugün Gülistanımn arkadaşları menzun oldu diplomasını alıp kardeşim nerde demek istedim öğretim görevlisi Bülent kar tarafından izin verilmedi sonra özel güvenliği benim ve Gülistan'ın arkadaşları üzerene salarak korkakça sahneyi terk etti. pic.twitter.com/86koQ7Gr6F — Aygül Doku GÜLİSTAN'IN ablası (@Ayguldoku) June 9, 2022

‘Gülistan da bu cübbeyi giyecekti, kepini atacaktı’

Öğrencilerin destek verdiği Doku, üniversite yönetimine tepki göstererek şunları söyledi: ”Gülistan ve ben acınacak durumda değiliz. Gülistan hiç yaşamamış gibi, hiç bu üniversitenin öğrencisi olmamış gibi davrananlar acınacak durumdalar. Şu müziği sırf ben ‘Gülistan Doku nerede’ diye sormayayım diye yüksek sesle çalıyorlar. Bu acıyı bastıran şu müziği duyuyor musunuz? Gülistan da bu cübbeyi giyecekti, kepini atacaktı. Gülistan’ın öğrencileri olacaktı. 888 gündür Gülistan’ın bütün hayallerini, geleceğini çaldılar. Biz söz vermiştik, o gün mavi giyecektik, o diplomayı birlikte alacaktık. Ben o diplomayı oradan alcağım.”

Diplomalar dağıtılırken, Gülistan Doku’nun arkadaşları tarafından ”Gülistan Doku nerede” diye sloganlar atıldı. Sloganlar sırasındaysa yüksek sesle müzik çalınmaya devam etti.