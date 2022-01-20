Gülistan Doku’nun ablası ve Abakarov’un babasına hapis cezası

Tunceli’de yaklaşık iki yıldır kendisinden haber alınmayan Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Zaynal Abakarov’un babası ile Doku’nun ablasına hapis cezası verildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den beri haber alınamıyor.

Abla Aygül Doku, Abarakov’un babası Engin Yücel hakkında, kardeşinin polisken elde ettiği bilgileri sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Yücel de Doku’nun ev eşyalarına zarar verip tehdit ettiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

Tunceli 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bugün karar duruşması yapıldı.

AA’nın haberine göre duruşmaya kayıp Doku’nun annesi Bedriye, babası Halit ve ailenin avukatları Fatma Kalsen ile Kenan Çetin katıldı. Abarakov’un babası ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, Yücel’e ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek’ten 10 ay, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’ suçundan da bir yıl sekiz ay olmak üzere toplam iki buçuk hapis cezası verdi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, ‘hakaret’ten beraate hükmetti.

Aygül Doku’ya ise beş ay hapis ve 3 bin 240 lira adli para cezası verildi. Mahkeme, Doku hakkındaki hükmün de açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.