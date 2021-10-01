Akşam Postası / 1 Ekim 2021

Otogaza zam!

Otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldi. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Cumhurbaşkanının ÖTV yetkisi genişliyor

AKP’nin TBMM’ye sunduğu yasa teklifiyle cumhurbaşkanının tütün mamülleri ve otomotiv sektöründe özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarını belirleme yetkisi genişliyor.

İstanbul’da enflasyon üç yılın zirvesinde

Türkiye enflasyonu açısından gösterge niteliği taşıyan İstanbul enflasyonu, eylül ayında aylık bazda yüzde 2,22, yıllık yüzde 19,77 arttı.

Bankalar, Türk Telekom’daki hisselerini Varlık Fonu’na devretmeyecekmiş

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Akbank, Garanti ve İş Bankası ortaklığında kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) A.Ş’ye ait Türk Telekom hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na devri konusunda herhangi bir işlem bulunmadığı açıklandı.

Limak, enerji şirketini İngilizlere sattı

AKP döneminde en çok kamu ihalesi alan şirketlerin başında gelen Limak, Uludağ elektrik şirketleri tek hissedarı Uludağ Enerji’yi İngiliz yatırım fonu Actis’e devretmek için hisse satış sözleşmesi imzaladı.

Stopaj indiriminin süresi uzatıldı

Türk Lirası (TL) mevduata Ekim 2020’de uygulanmaya başlanan ve uzatılmaması halinde bugün sona erecek olan stopaj indiriminin süresi 2021 sonuna kadar uzatıldı.

‘Kendini arayan adam’ konuştu: Dünya umurumda değil

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ekiplerle birlikte kendini arayan ve dünya basınında gündem olan Beyhan Mutlu, “Dünya gündemine girmişim ama dünya umurumda değil” diye konuştu.

Putin ve Erdoğan, yeni nükleer santraller için yer düşünmüş

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de Türkiye’nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa edilebileceği somut yerler üzerine konuştuklarını söyledi.

Güvenç Dağüstün, Hürriyet’i eleştirip Altın Kelebek’teki adaylığından çekildi

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Britanyalı banka MB’den 300 bp daha indirim bekliyor

Britanya merkezli banka Standard Chartered, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini yıl sonuna kadar 300 baz puan daha indirerek yüzde 15’e düşüreceğini tahmin etti. Banka, faiz indirimine bağlı olarak yıl sonu 12 aylık enflasyon tahminini de yüzde 15,2’den yüzde 17,5’e yükseltti.

Kahve ve etil alkolde gümrük vergileri değişti

Kahve ve etil alkol ithalatında gümrük vergileri yeniden belirlendi.

Tecavüzden yargılanan askere ‘hakaret’ gerekçesiyle Ezgi Mola’ya ceza

Tecavüz suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola’ya ceza verildi.

Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti.

Büyükşehirde geçinemeyen memurların tayini karaborsada

Kiralardaki fahiş artış ve yüksek enflasyon karşısında eriyen ücretler nedeniyle geçim sıkıntısına düşen memur, ‘becayiş’ yoluyla büyükşehirlerden Anadolu kentlerine tayin olmak için ‘hava parası’ ödüyor.

İzmir’de metro çalışanlarından grev kararı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait METRO A.Ş.’de toplu sözleşme imzalanamaması nedeniyle grev kararı asıldı.

Cevapsız kalan ‘Okul nasıldı’ sorusu yerine çocuğunuza yöneltebileceğiniz sorular

Çocuk gelişim uzmanı ebeveynlerin “Bugün okul nasıl geçti” sorusuna cevap almakta neden zorlandıklarını ve bunun yerine sorabilecekleri soruları anlattı.

İçerikleriyle en fazla olumsuz etkiyi bırakan ünlüler açıklandı

Fotoğraf: DHA

Dokuz ülkede yapılan araştırmaya göre Instagram kullanıcılarının platformdaki ünlüler nedeniyle zihinsel olarak olumsuz duygulara sürüklendiği belirlendi. Buna göre kullanıcılarda sosyal medyada yarattıkları imajla en olumsuz etkiyi Kim Kardashian, Justin Bieber ve Charli D’Amelio gibi ünlülerin yarattığı tespit edildi.

Bitcoin’de Powell çıkışı: 47 bin dolar aşıldı

Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından yeniden 47 bin doların üzerini gördü.