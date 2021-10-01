Putin ve Erdoğan, yeni nükleer santraller için yer düşünmüş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de Türkiye’nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa edilebileceği somut yerler üzerine konuştuklarını söyledi.

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Sputnik ajansının haberine göre Peskov şunları kaydetti: “(Soçi’de, Türkiye’de) yeni bir ekonomi alanı oluşturulması konuşuldu. Yeni enerji üniteleri inşa edilmesi konusu gerçekten de gündeme geldi. Türkiye’nin onları kurmak isteyebileceği somut coğrafi noktalar üstüne düşünüldü. Liderler (nükleer enerji alanında) işbirliğimizin devam etmesi ihtimalini konuştu.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da çarşamba günü Soçi’deki görüşme sonrası Türkiye’de Rusya ile beraber iki nükleer güç santrali daha inşa etme konusunun gündeme geldiğini söylemişti.

Öte yandan, Rusya’ya ait Rosatom’un kurduğu ve Türkiye’nin kilovatsaat başına satın alma taahhüdü verdiği Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’nin en pahalı elektriğini (12,35 dolar) üretecek olmasıyla da sık sık gündeme geliyor.