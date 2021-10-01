Diken

Yaramazlara biraz batar!

Putin ve Erdoğan, yeni nükleer santraller için yer düşünmüş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de Türkiye’nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa edilebileceği somut yerler üzerine konuştuklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sputnik ajansının haberine göre Peskov şunları kaydetti: “(Soçi’de, Türkiye’de) yeni bir ekonomi alanı oluşturulması konuşuldu. Yeni enerji üniteleri inşa edilmesi konusu gerçekten de gündeme geldi. Türkiye’nin onları kurmak isteyebileceği somut coğrafi noktalar üstüne düşünüldü. Liderler (nükleer enerji alanında) işbirliğimizin devam etmesi ihtimalini konuştu.”


Cumhurbaşkanı Erdoğan da çarşamba günü Soçi’deki görüşme sonrası Türkiye’de Rusya ile beraber iki nükleer güç santrali daha inşa etme konusunun gündeme geldiğini söylemişti.

Öte yandan, Rusya’ya ait Rosatom’un kurduğu ve Türkiye’nin kilovatsaat başına satın alma taahhüdü verdiği Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’nin en pahalı elektriğini (12,35 dolar) üretecek olmasıyla da sık sık gündeme geliyor.

İdlib’de Türkiye ve Rusya ‘müşterek’ çalışacak

Siz bir de ‘plansız’ını düşünün: Akkuyu’daki patlama ‘planlı’ymış!

SON HABERLER

Ordudan ihraca dava: ‘İktidara yakın firmaya bütçe vermeyince emekli edildim’

Deniz yüksek mühendis albay Serdar Cin, geçen günlerde toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla emekliliğe sevk edildi. Albay Cin, görev aldığı denizaltı projesinde AKP’ye yakın firmalara özel bütçe kullandırmadığı için önce İskenderun’a sürgün yolladığını, sonra da YAŞ kararıyla emekliliğe sevk edildiğini belirterek, yürütmeyi durdurma davası açtı.

HDP’nin tutum belgesi ve basit bir soru: Nasıl yönetilmek istiyoruz?

Hak ettiğimiz nedir? Bir HDP’li “Allah bir” dediğinde tüyleri diken diken olanlar, ömürlerini kendilerine hiçbir şey sorulmadan ve iktidarlarca ciddiye alınmadan geçirdikleri, seçimden seçime hatırlandıkları için mutlu mu hakikaten? “Ali gitsin Veli gelsin, bu bize yeter” mi diyorlar? Sanmıyorum.

Stopaj indiriminin süresi uzatıldı

Türk Lirası (TL) mevduata Ekim 2020’de uygulanmaya başlanan ve uzatılmaması halinde bugün sona erecek olan stopaj indiriminin süresi 2021 sonuna kadar uzatıldı.

Sanayide kullanılan doğalgaza zam

Botaş doğalgaz santrallerinin ve sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına yüzde 15 zam yapıldığını ancak hanelerin kullandığı gazın fiyatında değişiklik yapılmadığını açıkladı.