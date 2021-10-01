Tecavüzden yargılanan askere ‘hakaret’ gerekçesiyle Ezgi Mola’ya ceza

Tecavüz suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola’ya ceza verildi.

Batman’da geçen yıl intihar eden kadının bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği eski uzman çavuş Orhan hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Orhan’ın tutuksuz olarak yargılanması sürüyor.

Mola da 20 Ağustos 2020’de Twitter üzerinden, “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” diye yazmıştı.

Oyuncu hakkında, özür dilemeyi kabul etmemesi üzerine, Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un suç duyurusu üzerine dört yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Para cezası verildi

Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi, ‘basit yargılama’ usulüyle duruşmasız olarak görülen davada kararını açıkladı.

Mahkeme, sanatçıya ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘hakaret’ suçlarından 90 günlük adli para cezası verdi.

Eylemin alenen gerçekleşmesi nedeniyle artırıma gidilerek 105 güne çıkarılan ceza, ‘cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri’ göz önünde bulundurularak 65 güne indirildi.

Böylece oyuncu Ezgi Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 lira) çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

‘Mahkeme kararı yoktu’

Mahkemenin gerekçeli kararında ise şu ifadelere yer verildi: “Dava konusu paylaşım tarihi itibariyle ayrı bir davada sanık olarak henüz yargılama aşamasında olan ve suçlu olup olmadığı konusunda kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan katılana yönelik olarak, sanığın, ‘tecavüzcü, şerefsiz’ şeklinde paylaşımda bulunmak suretiyle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiğine kanat getirmiştir. Ayrıca ‘şerefsiz’ kelimesini kullanmak suretiyle de katılana yönelik olarak sövme eyleminde bulunduğu anlaşılmıştır.”