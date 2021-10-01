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Yaramazlara biraz batar!

Hayy Kitap’ın sahibi Tevfik Rauf Baysal, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Hayy Kitap’ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti.

Aşı olmadığı öne sürülen Baysal’ın eşi ve çocuğunun hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Baysal, TTB tarafından tıpla ilgili ilkeleri ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında bir ay meslekten men cezası verilen Dr. Ümit Aktaş ve yine birçok incelemeye konu olan Prof. Dr. Canan Karatay gibi isimlerin kitaplarının yayıncısıydı.

Hayy Kitap, pandemi sürecinde de aşı karşıtlarının fikirlerinin derlendiği bir kitap yayınlamıştı.

Baysal’ın vefatının ardından sosyal medyada yayıncının aşı karşıtı yazarlarına tepki gösterildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz, Baysal’ın vefatının ardından, “Rauf Baysal tanıdığım en ilkeli, ahlak sahibi insanlardandı. Hayy Kitap ile yayıncılığa yeni bir seviye getirdi. Şeyh ile Hükümdar onun teşvikleriyle ortaya çıkmıştı. Rabb’im gani gani rahmet eylesin, eşi ve bebeğine şifalar nasip etsin” dedi.

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