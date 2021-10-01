Hürriyet Altın Kelebek’ten Candaş Tolga Işık da çekildi: Böyle bir ödülü kabul etmem

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün’ün, Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek ödüllerinde adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından gazeteci Candaş Tolga Işık da adaylığı da ödülü de kabul edemeyeceğini duyurdu.

Fotoğraf: Haber Global

‘En iyi erkek şarkıcı‘ dalında aday gösterilen Dağüstün, ödüllerin 1972’den beri Hürriyet gazetesi tarafından verildiğini, bugün gazetenin durduğu yerin belli olduğunu anımsatarak, “Yandaş basının herhangi bir organizasyonun kıyısında köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Global’de ‘Az Önce Konuştum‘ programını hazırlayan gazeteci Işık Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında ‘En iyi haber programı‘ dahil birkaç dalda aday gösterildiğini belirterek şöyle devam etti: “Ancak Halk TV’den Tele 1’e birçok kanalda meslektaşlarım reyting rekorları kırarken, hiçbirinin aday dahi gösterilmemesini adil bulmuyorum. Kıymet verip oy veren herkese çok teşekkür ederim ancak böyle bir ödülü de adaylığı da kabullenmem ve kabul etmem söz konusu değildir.”