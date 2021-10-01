Güvenç Dağüstün, Hürriyet’i eleştirip Altın Kelebek’teki adaylığından çekildi

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan sanatçı, ‘En iyi erkek şarkıcı’ ödülüne aday gösterildiğini belirterek, ‘bu teveccühü gösteren kişi ya da kişilere’ teşekkür ettiğini ifade etti.

Ödüllerin 1972’den beri Hürriyet gazetesi tarafından verildiğini, bugün gazetenin durduğu yerin belli olduğunu anımsatan Dağüstün, “Yandaş basının herhangi bir organizasyonun kıyısında köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir” ifadesini kullandı.