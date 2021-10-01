Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güvenç Dağüstün, Hürriyet’i eleştirip Altın Kelebek’teki adaylığından çekildi

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan sanatçı, ‘En iyi erkek şarkıcı’ ödülüne aday gösterildiğini belirterek, ‘bu teveccühü gösteren kişi ya da kişilere’ teşekkür ettiğini ifade etti.


Ödüllerin 1972’den beri Hürriyet gazetesi tarafından verildiğini, bugün gazetenin durduğu yerin belli olduğunu anımsatan Dağüstün, “Yandaş basının herhangi bir organizasyonun kıyısında köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir” ifadesini kullandı.

SON HABERLER

Ordudan ihraca dava: ‘İktidara yakın firmaya bütçe vermeyince emekli edildim’

Deniz yüksek mühendis albay Serdar Cin, geçen günlerde toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla emekliliğe sevk edildi. Albay Cin, görev aldığı denizaltı projesinde AKP’ye yakın firmalara özel bütçe kullandırmadığı için önce İskenderun’a sürgün yolladığını, sonra da YAŞ kararıyla emekliliğe sevk edildiğini belirterek, yürütmeyi durdurma davası açtı.

HDP’nin tutum belgesi ve basit bir soru: Nasıl yönetilmek istiyoruz?

Hak ettiğimiz nedir? Bir HDP’li “Allah bir” dediğinde tüyleri diken diken olanlar, ömürlerini kendilerine hiçbir şey sorulmadan ve iktidarlarca ciddiye alınmadan geçirdikleri, seçimden seçime hatırlandıkları için mutlu mu hakikaten? “Ali gitsin Veli gelsin, bu bize yeter” mi diyorlar? Sanmıyorum.

Stopaj indiriminin süresi uzatıldı

Türk Lirası (TL) mevduata Ekim 2020’de uygulanmaya başlanan ve uzatılmaması halinde bugün sona erecek olan stopaj indiriminin süresi 2021 sonuna kadar uzatıldı.

Sanayide kullanılan doğalgaza zam

Botaş doğalgaz santrallerinin ve sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına yüzde 15 zam yapıldığını ancak hanelerin kullandığı gazın fiyatında değişiklik yapılmadığını açıkladı.