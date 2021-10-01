Ordudan ihraca dava: ‘İktidara yakın firmaya bütçe vermeyince emekli edildim’

CANAN COŞKUN

Deniz yüksek mühendis albay Serdar Cin, geçen günlerde toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla emekliliğe sevk edildi. Albay Cin, görev aldığı denizaltı projesinde AKP’ye yakın firmalara özel bütçe kullandırmadığı için önce İskenderun’a sürgün yolladığını, sonra da YAŞ kararıyla emekliliğe sevk edildiğini belirterek, yürütmeyi durdurma davası açtı.

Hatay İdare Mahkemesi’nde Milli Savunma Bakanlığı’na karşı dava açan albay Cin, Diken’e şu açıklamaları yaptı: “1999’dan beri Deniz Kuvvetleri’ndeyim, ancak meslek yılı olarak girişim 1991. Çünkü öğrenciliğim de burada geçti. 2005 yılından bu yana da hep savaş gemisi ve denizaltı projelerinde çalıştım. Milli savaş gemisini inşa eden mühendislerden biriydim. ABD’deki Michigan Üniversitesi’nde devlet bursuyla okudum. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 25’e yakın gemi projesinde çalıştım. Büyük savunma projelerinin yöneticisi oldum bugüne kadar.”

2,2 milyar avroluk proje

“2018-2020 yılları arasında da Gölcük Tersanesi’nde denizaltı inşa projesinde proje yöneticisiydim. Türkiye’nin dış borç ile yaptığı en büyük projelerden biridir bu. 2,2 milyar avroluk bir projeydi. Bu geminin sistemini seçmek için özel görevle Almanya’ya da gönderilmiştim.”

Törenden iki gün sonra sürgün

“22 Aralık 2019’da Pirireis denizaltı projesini tamamladım. Geminin bitmesinin ardından 22 Aralık 2019’da havuza çekilme töreni yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. İki gün sonra, 24 Aralık’ta İskenderun Deniz Üs Komutanlığı’na sürgün edildim. Böylece projeden koparıldım. 10 yıllık gecikmede olan bir projeyi tamamladığım için terfi almam gerekirken sürgüne gönderildim. Sonra da hiç beklemediğim bir şekilde emekli edildim.”

‘FETÖ ve amirlerim tarafından engellendim’

“Altı tane denizaltı inşa edilmesi gerekiyordu. Denizaltı projesinin tamamlanmaması için engellemelere maruz kaldım. Engelleyenler FETÖ mensupları ve amirlerimdi. Projeye AKP’ye yakın firmalar girmeye çalıştı ve Gölcük Tersanesi’ni yetersiz göstererek projenin ilerlemesini manipüle etti.”

‘Devletçi davrandığım için…’

“Devletçi davrandığım ve projedeki özel bütçeleri bu tür firmalara kullandırtmadığım için mobinge uğradım. Örneğin, projede ne kadar gecikme olursa o kadar çok gecikme bütçesi kullanılacaktı. Ben gecikme bütçelerinden, mesai bütçelerinden kullandırtmayıp başka firmaları projenin içine sokmayıp gemiyi tamamladığım için ayrımcılığa maruz bırakıldım.”

‘Denizaltı inşasını bilen personel yok’

“Benim gibi bu alanda tecrübeli beş kişi bile bulamazlar, çünkü denizaltı inşasını bilen personel yok. Kadrolar bomboş olmasına rağmen ben kadrosuzluktan emekliliğe sevk edildim. Tersanelerdeki amir kadroları bomboş şu anda. Tamamen projelerden uzaklaştırmak, gemileri yaptırmamak amacıyla mağdur edildim, çünkü iktidara yakın şirketlerin önünü açmadım. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Maaşsız bir şekilde emekliliğe sevk edildim. Kadromun olması için illa AK Partili mi olmak gerekiyor, ya da bir örgüte mi üye olmalıyım?”

Albay Serdar Cin, YAŞ kararı gereği emekliliği sevk edilmesi işlemiyle ilgili yürütmenin durdurulması ve iptali için hukuki mücadele başlattı. Davayı kazanamaması durumunda emeklilik yaşını beklemesi gerekecek. Bu da emeklilik maaşının üç yıl sonra, 2024’te bağlanması anlamına geliyor.