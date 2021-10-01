İzmir’de metro çalışanlarından grev kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait METRO A.Ş.’de toplu sözleşme imzalanamaması nedeniyle grev kararı asıldı.

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Metro ve tramvayda görevli 627 çalışanı kapsayan sözleşmenin görüşmesi, şirketin yetkilendirdiği Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasında yürütülüyordu.

AA’nın haberine göre sendika yetkilileri ve işçiler, şirketin Halkapınar İstasyonu yakınındaki merkezine giderek kapısına grev kararı astı.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, işveren sendikasıyla görüşmenin 6 Temmuz’da uyuşmazlıkla sonuçlandığını, resmi arabulucunun da katıldığı toplantılarda sonuç alınamadığını, kanun gereği kararı astıklarını söyledi.

Giral, grevin başlayacağı gün ve saatin daha sonra duyurulacağını belirterek, şunları söyledi: “Emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretleri istiyoruz. Amacımız ne kendimizi ne de İzmir halkını mağdur etmek. Tunç Soyer başkanımızdan tek isteğimiz 21 yıldır düşük ücret politikasıyla emek sömürüsü yapan METRO A.Ş. yönetimine artık ‘Dur’ demesidir. METRO A.Ş. yönetimi olumlu bir sonuçla dönüş yaparsa grev halayı çekmek yerine iyi bir toplu sözleşme için kutlama halayı da çekeriz. Sendika olarak üyelerimizin taleplerinin arkasındayız, kabul edilene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.”

Çalışanlar bugün gün boyunca mesai saatlerinde ‘Eşit haklar istiyoruz’, ‘Üvey evlat olmak istemiyoruz’ ve ‘Ücrette adalet istiyoruz’ yazılı yelekler giyecek.