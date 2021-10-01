Diken

Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de metro çalışanlarından grev kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait METRO A.Ş.’de toplu sözleşme imzalanamaması nedeniyle grev kararı asıldı.

Fotoğraflar: AA

Metro ve tramvayda görevli 627 çalışanı kapsayan sözleşmenin görüşmesi, şirketin yetkilendirdiği Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasında yürütülüyordu.


AA’nın haberine göre sendika yetkilileri ve işçiler, şirketin Halkapınar İstasyonu yakınındaki merkezine giderek kapısına grev kararı astı.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, işveren sendikasıyla görüşmenin 6 Temmuz’da uyuşmazlıkla sonuçlandığını, resmi arabulucunun da katıldığı toplantılarda sonuç alınamadığını, kanun gereği kararı astıklarını söyledi.

Giral, grevin başlayacağı gün ve saatin daha sonra duyurulacağını belirterek, şunları söyledi: “Emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretleri istiyoruz. Amacımız ne kendimizi ne de İzmir halkını mağdur etmek. Tunç Soyer başkanımızdan tek isteğimiz 21 yıldır düşük ücret politikasıyla emek sömürüsü yapan METRO A.Ş. yönetimine artık ‘Dur’ demesidir. METRO A.Ş. yönetimi olumlu bir sonuçla dönüş yaparsa grev halayı çekmek yerine iyi bir toplu sözleşme için kutlama halayı da çekeriz. Sendika olarak üyelerimizin taleplerinin arkasındayız, kabul edilene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.”

Çalışanlar bugün gün boyunca mesai saatlerinde ‘Eşit haklar istiyoruz’, ‘Üvey evlat olmak istemiyoruz’ ve ‘Ücrette adalet istiyoruz’ yazılı yelekler giyecek.

SON HABERLER

Ordudan ihraca dava: ‘İktidara yakın firmaya bütçe vermeyince emekli edildim’

Deniz yüksek mühendis albay Serdar Cin, geçen günlerde toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla emekliliğe sevk edildi. Albay Cin, görev aldığı denizaltı projesinde AKP’ye yakın firmalara özel bütçe kullandırmadığı için önce İskenderun’a sürgün yolladığını, sonra da YAŞ kararıyla emekliliğe sevk edildiğini belirterek, yürütmeyi durdurma davası açtı.

HDP’nin tutum belgesi ve basit bir soru: Nasıl yönetilmek istiyoruz?

Hak ettiğimiz nedir? Bir HDP’li “Allah bir” dediğinde tüyleri diken diken olanlar, ömürlerini kendilerine hiçbir şey sorulmadan ve iktidarlarca ciddiye alınmadan geçirdikleri, seçimden seçime hatırlandıkları için mutlu mu hakikaten? “Ali gitsin Veli gelsin, bu bize yeter” mi diyorlar? Sanmıyorum.

Stopaj indiriminin süresi uzatıldı

Türk Lirası (TL) mevduata Ekim 2020’de uygulanmaya başlanan ve uzatılmaması halinde bugün sona erecek olan stopaj indiriminin süresi 2021 sonuna kadar uzatıldı.

Sanayide kullanılan doğalgaza zam

Botaş doğalgaz santrallerinin ve sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına yüzde 15 zam yapıldığını ancak hanelerin kullandığı gazın fiyatında değişiklik yapılmadığını açıkladı.