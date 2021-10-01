Adana’da üç gün ağaçta mahsur kalan kedi, kurtarılacağı sırada aşağı indi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ekiplerle birlikte kendini arayan ve dünya basınında gündem olan Beyhan Mutlu ilk kez konuştu. Ekiplerin Beyhan ismiyle seslenmesiyle kayıp olanın kendisi olduğunu öğrenen Mutlu, aranan kişinin kendisi olduğunu ısrarla söylemesine rağmen ekiplere inandıramadı. Beyhan Mutlu, “Dünya gündemine girmişim ama dünya umrumda değil” diye konuştu.