Diken

Yaramazlara biraz batar!

Adana’da üç gün ağaçta mahsur kalan kedi, kurtarılacağı sırada aşağı indi

Adana’da tırmandığı ağaçta üç gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlatınca kendiliğinden indi.

Fotoğraf: AA

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde görgü tanıklarının ifadesine göre çıktığı ağaçtan üç gündür inemeyen kedi için itfaiyeden yardım istendi.


Bu sırada kediyi kurtarmak için ağaca tırmanan bir çevre sakini başarılı olamayınca ağaçtan indi.

Bir süre sonra Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ağacın olduğu yere gitti.

Taşınabilir merdivenle ağaca çıkmayı deneyen ekipler, kedinin düşme ihtimaline karşı müdahale etmedi.

Daha sonra başka bir ekip otomatik merdivenli itfaiye aracıyla adrese gitti. Ekiplerin kurtarmaya çalıştığı sırada kedi ağaçtan inerek hızla bölgeden uzaklaştı.

AA’ya konuşan mahalle sakinlerinden Leyla Sayan, dün akşam oğluyla yolda yürürken kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark edip durumu itfaiyeye bildirdiğini belirterek, bugün de durumunu merak edip ağacın yanına geldiğini söyledi.

SON HABERLER

HDP’nin tutum belgesi ve basit bir soru: Nasıl yönetilmek istiyoruz?

Hak ettiğimiz nedir? Bir HDP’li “Allah bir” dediğinde tüyleri diken diken olanlar, ömürlerini kendilerine hiçbir şey sorulmadan ve iktidarlarca ciddiye alınmadan geçirdikleri, seçimden seçime hatırlandıkları için mutlu mu hakikaten? “Ali gitsin Veli gelsin, bu bize yeter” mi diyorlar? Sanmıyorum.

‘Kendini arayan adam’ konuştu: Dünya umurumda değil

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ekiplerle birlikte kendini arayan ve dünya basınında gündem olan Beyhan Mutlu ilk kez konuştu. Ekiplerin Beyhan ismiyle seslenmesiyle kayıp olanın kendisi olduğunu öğrenen Mutlu, aranan kişinin kendisi olduğunu ısrarla söylemesine rağmen ekiplere inandıramadı. Beyhan Mutlu, “Dünya gündemine girmişim ama dünya umrumda değil” diye konuştu.

Domino’s’un yarısı Hintlilerin eline geçti

Türkiye’de pizza pazarının en büyük oyuncusu konumunda bulunan Domino’s’a Asya ilgisi sürüyor. 8 ay önce Domino’s Pizza’nın yüzde 33’ünü alan Hindistan’ın en önemli fast food şirketlerinden Jubilant Foodwork, 283 milyon dolarlık yeni alım sonrası payını yüzde 49.9’a çıkardı.