Dış ticaret açığı eylülde geriledi

Dış ticaret açığı eylülde 2.6 milyar dolar, ocak-eylül döneminde ise 32.4 milyar dolar oldu. Eylül ayında dış ticaret açığında önceki yılın aynı dönemine göre düşüş yüzde 46,4.

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Dıs ticaret açığı geçen yıl eylülde 4.9 milyar dolar, ocak-eylül döneminde ise 37.9 milyar dolardı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un bugün açıkladığı öncü dış ticaret verilerine göre, eylülde ihracat yıllık yüzde 30 artarak 20,8 milyar dolara ulaştı. Buna göre, eylül ayında tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaşılmış oldu.

İthalat ise bu dönemde yüzde 12 artışla 23,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Eylülde dış ticaret açığı ise yüzde 46,4 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı eylülde yüzde 88.9, ocak-eylülde ise yüzde 83.3 olarak kayda geçti.

Enerji hariç olarak bakıldığında, eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 105,8 seviyesinde.

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ise ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,9.

Ocak-eylül dönemi

2021 yılı ocak-eylül döneminde ise ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde ithalat ise 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 193,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı ise yüzde 14,5 düşüşle 32,4 milyar dolar oldu.