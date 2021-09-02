Öncü dış ticaret açığı 4,3 milyar dolar

Türkiye ekonomisi, ağustosta 18,9 milyar dolar ihracatla tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaştı. Dış ticaret açığı ise ağustosta 4,3 milyar dolar oldu. İthalat yıllık yüzde 23,8 artarak 23,2 milyar dolara yükseldi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıkladığı ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye’nin dış ticaret açığı ocak-ağustos döneminde yüzde 10 azalarak 29,8 milyar dolara geriledi.



Ocak-ağustos döneminde ihracat yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolara ulaşırken ithalat yüzde 25,5 artışla 170 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ağustosta 15,1 puan artışla yüzde 81,5’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye’nin dış ticaret açığı temmuzda piyasanın beklentileriyle paralel bir şekildeydi; 4 milyar 278 milyon dolar olmuştu.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 4,7 azalarak 26 milyar 720 milyon dolardan, 25 milyar 477 milyon dolara geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 ocak-temmuz döneminde yüzde 77,1 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,6’ya yükseldi.