Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dış ticaret açığı mayısta yüzde 20 arttı

Dış ticaret açığı mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artarak 3 milyar 436 milyon dolardan 4 milyar 129 milyon dolara çıktı.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar oldu.


İthalat ise yüzde 54 artışla 20 milyar 627 milyon dolar.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2020’de yüzde 74,3 iken geçen ay yüzde 80’e çıktı.

İhracat ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artarak 85 milyar 209 milyon dolar, ithalat yüzde 25,2 yükselişle 103 milyar 485 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-mayıs döneminde yüzde 13,1 azalarak 18 milyar 277 milyon dolara geriledi.

En çok ihracat Almanya’dan

Mayısta, ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 408 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Almanya’yı 1 milyar 152 milyon dolarla ABD, 1 milyar 106 milyon dolarla Birleşik Krallık, 835 milyon dolarla İtalya, 715 milyon dolarla İspanya takip etti

İthalatta ilk sırada Çin var

İthalatta ise ilk sıra ise Çin’in. Mayısta Çin’den yapılan ithalat 2 milyar 633 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 62 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 783 milyon dolarla Almanya, 951 milyon dolarla ABD, 933 milyon dolarla İtalya izledi.

Dış ticaret açığı 2020’de yüzde 69.1 arttı

Dış ticaret açığı mayısta yüzde 80’e yakın arttı

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