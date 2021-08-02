Temmuzda dış ticaret açığı 4,3 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre temmuzda dış ticaret açığı yüzde 52,5 artışla 4,3 milyar dolar olarak kayda geçti.

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Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre ihracat geçen yılın aynı ayına göre Temmuz’da yüzde 10,2 artışla 16,4 milyar dolar oldu. Temmuz’da ithalat ise yüzde 17 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 5,8 yüzde puan azalışla yüzde 79,2 olarak kaydedildi.

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 441 milyon dolar), ABD (1 milyar 44 milyon dolar) ve Britanya (983 milyon dolar).

İthalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 657 milyon dolar), Rusya (2 milyar 467 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 632 milyon dolar) aldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayındaki 16,4 milyar doların bugüne kadarki en yüksek temmuz ayı ihracatını vurguladı ve şöyle devam etti: “Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz.“