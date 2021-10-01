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Yaramazlara biraz batar!

Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti.

86 yaşındaki Asiltürk, Covid-19 şüphesiyle, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası 13 Eylül’de Ankara Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı.


Ölüm haberini, partiye yakın Milli Gazete’nin yayın yönetmeni Mustafa Kurdaş, Twitter hesabından duyurdu.

Kurdaş şunları yazdı: “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk’ın rahmetine kavuştu… Mekanı cennet, makamı a’li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağolsun…”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da şu bilgiyi verdi: “Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun.”

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