Eşi, uzunluğundan şikayetçi diye penisini kısalttırdı

Avustralya’nın Sydney kentinde yaşayan bir adam, ‘karısını yatak odasında daha çok mutlu edebilmek için’ penisini kısalttırdığını açıkladı.

Fotoğraf: KIISFM

KIISFM’in sabah programına telefonla bağlanan ‘Dan’ adlı adam sunucular Kylie ve Jackie O.’nun çığlık atmasına neden olan açıklamayı yaptı.

Üç çocuk babası Dan, 21 yıldır evli olduğu eşiyle seks hayatlarındaki heyecanı korumak için elinden çabayı gösterdiğini hatta önemli bir fedakarlık yaparak penisinin boyunu kısalttırmak için ameliyat masasına yattığını söyledi.

Dan, “Penisimin boyu biraz kesildi” dedi ve bunu eşi, penisinin uzun olmasından dolayı şikayet ettiği için yaptığını söyledi.

Penisinin 25,4 santimetre olduğunu cerrahi müdahaleyle 3,81 santimetresinin kısaltıldığını söyleyen Dan, eşi için böyle bir şey yapmaya değdiğini vurguladı.

Duydukları karşısında hayrete düşen sunucuların, bu işlem sonrasında penisin görüntüsü ve dokusunda bir sorun olup olmadığına dair sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Hayır, anlamak mümkün değil.”