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Yaramazlara biraz batar!

Büyükşehirde geçinemeyen memurların tayini karaborsada

Kiralardaki fahiş artış ve yüksek enflasyon karşısında eriyen ücretler nedeniyle geçim sıkıntısına düşen memur, ‘becayiş’ yoluyla büyükşehirlerden Anadolu kentlerine tayin olmak için ‘hava parası’ ödüyor.

Sitelere ve sosyal medyaya ilan veren memurlar ‘karşılıklı yer değişimi’ yapabilecekleri kadro arıyor. İlanların büyük bölümü İstanbul’dan ayrılmak isteyenlerce veriliyor.


Değişim karşılığı talep edilen ya da ödemeye razı olunan hava parası, ‘maddi destek’ ya da ‘hediye’ ifadeleri ile şifreleniyor.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’a konuşan Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, İstanbul ile Anadolu kentleri arasındaki becayiş işleminde karşı tarafa ödenen hava parasının 30 bin liraya kadar yükseldiğini söyledi.

Hamzaçebi, kamu lojmanları ve misafirhanelerin satıldığına dikkat çekerek “Her geçen gün enflasyonun altında maaşları eriyen, yoksulluk sınırının altında çalışıp İstanbul’da görev yapan memurların 3 bin lirayı geçen kira ve artan gıda fiyatları nedeniyle nispeten barınma, gıda gibi hayat şartlarının daha ucuz olduğu Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerine tayin talepleri son yıllarda arttı” dedi.

Becayiş nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nda ‘karşılıklı olarak yer değiştirme’ şeklinde tanımlanan becayiş işlemine ilişkin mevzuat, ‘aynı kurumun başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurlarının karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilmelerine’ olanak tanıyor. Bu isteğin yerine getirilmesi için ‘atamaya yetkili amirlerce uygun bulunması’ gerekiyor.

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