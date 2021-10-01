Stopaj indiriminin süresi uzatıldı

Türk Lirası (TL) mevduata Ekim 2020’de uygulanmaya başlanan ve uzatılmaması halinde bugün sona erecek olan stopaj indiriminin süresi 2021 sonuna kadar uzatıldı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararla ayrıca bankaların ihraç ettiği fon ve tahvilleri de kapsayan stopaj indirimi de yıl sonuna kadar uzatıldı.

TL mevduatta uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile altı aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15’ten yüzde 5’e, bir yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, bir yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10’dan 0’a çekilmişti.

Karar kapsamında, stopaj indirimi, 1 Ekim’den itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar, bu tarihten itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen kazançlar ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1 Ekim’den itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir, kazanç ve kar paylarına uygulanmak üzere bugün yürürlüğe girdi.