İstanbul’u gezen BOJİ’nin bakımı yapıldı, adım adım takip edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada gezgin köpek olarak tanınan BOJİ’nin bakımını yaptıklarını ve GPS taktıklarını açıkladı.

İstanbul'u turlayan köpek BOJİ'nin bakımını yaptık, GPS taktık, artık nerede ne yapıyor biliyoruz. 🚇🐶 pic.twitter.com/1uUmOEHl2a — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) October 1, 2021

Tramvay, metrobüs ve vapur kullanarak İstanbul’u gezdiği belirlenen BOJİ, daha önce sosyal medyada gündem olmuştu. Birçok kullanıcı, BOJİ’nin farklı zamanlara ait olarak vapur, metrobüs ve tramvay kullanırken çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

kabatastan sonra da yolculuguna devam etti pic.twitter.com/v6W04A3SSa — kard (@bombosbichar) August 18, 2021

Metro İstanbul Tramvay İşletmeler Müdürü Adnan Aldemir, “Eminönü’nde sahili seyrediyor, bir bakıyorsunuz tramvaya biniyor, bir bakıyorsunuz karşıya geçiyor, bir bakıyorsunuz metrobüse biniyor. Yani inanın İstanbul’un en güzel düzenli olarak bizden daha fazla gezdiğini söyleyebilirim” diye konuştu.

Metrobüs şoförü, BOJİ için, “Özgür ruhlu, sessiz sakin, kurallara riayet eden, kurallara kesinlikle uyan, sevimli bir dostumuz” ifadesini kullanırken, tramvay hattında çalışan bir kişi de “Uysal bir hayvan, herhangi bir yolcularla bir sıkıntısı yok. Nereye gideceğini biliyor. Nereden bineceğini de biliyor” dedi.