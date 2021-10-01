KHK mağduru hekim Benan Koyuncu: Yine kamuya döneceğim

MESUDE ERŞAN

Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) Çankırı Devlet Hastanesi’ndeki görevine son verilen acil tıp uzmanı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu üyesi Dr. Benan Koyuncu, yürütmeyi durdurma davası açacağını ve tekrar görevine döneceğini söyledi. “Şu anda işsiz bir hekimim” diyen Koyuncu, Sağlık Bakanlığı’na karşı öfkeli olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden kamu görevinin sonlandırıldığına dair resmi yazıyı paylaşan Dr. Koyuncu, Diken’e konuştu. 10 yıllık hekim olduğunu ve hakkında mesleğiyle ilgili açılmış tek bir soruşması bulunmadığını belirten Koyuncu, “Ama hastalarımın yolladığı çok sayıda teşekkür var” dedi.

‘Hiçbir yere gitmiyorum‘

Pek çok kişi ve meslektaşından “Bu ülkede kalma, yurt dışına git” mesajları aldığını belirten acil tıp uzmanı, şunları söyledi: “Bu ve benzeri hukuksuzluklardan dolayı birçok arkadaşım yurtdışında hekimlik yapıyor. Bu ülke kaybediyor, insanlarımız kaybediyor. Ben kesinlikle yurtdışına gitmeyeceğim. Bu ülkede kalacağım ve mücadele etmeye devam edeceğim. Ben kamuda çalışmak istiyorum.”

‘Üçüncü kez döneceğim‘

Daha önce yine kamu hastanesinde asistan hekimken iki kez güvenlik soruşturması açıldığını ve görevinden uzaklaştırıldığını belirten Koyuncu, “Her ikisinde de dava açtım. Suçsuzluğum anlaşıldı ve geri döndüm. Yine kesinlikle döneceğim” dedi.

Terör örgütüne üye olmanın büyük bir suçlama olduğunu belirten acil tıp uzmanı, emniyetin dosyasında bunu kanıtlayacak hiçbir belgenin bulunmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın son suçlamasından temmuz ayında haberdar olduğunu, bunun üzerine kazandığı önceki iki davanın dosyalarını ve emniyetin dosyasındaki raporu bakanlığa yolladığını söyleyen Koyuncu, şunları kaydetti: “Benim gibi başka doktorlara da benzer süreçler işletilmişti. Bakanlığın elinde kendi oluşturdukları bir fişleme dosyası var. Bunun üzerinden muhalif gördükleri insanları, soruşturmadan bile geçirmeden, haklarında gizli kurallarda kararlar alıp uygulamaya çalışıyorlar.

Kararı veren kurul nedir, kimlerden bulunuyor, hiç kimse bilmiyor. Üç yıl önce ayrıldığım eski eşimin soyadını kullanan, yazıyı bile iki yıl önceki çalıştığım kurumuma yollayan, ‘Beyaz kod dosyanız var’ diye söylenerek yeni kurumumun adresini öğrenmeye çalışan bir kurul tarafından ihraç edildim.”

‘Arkadaşlarımı zor durumda bıraktılar‘

Pandemi nedeniyle hastanede büyük yoğunluk yaşadıklarını, zaten hekim eksikliği nedeniyle büyük bir iş yükü bulunduğunu anlatan acil tıp uzmanı, şöyle devam etti: “Şu anda hastanemdeki hekim arkadaşlarım hepsi zor durumda kaldı. Hem acil hem de pandemi hastalarına bakıyoruz. Yükümüz bu kadar ağırken, arkadaşlarımı çok zor duruma düşürdükleri için ve beni hastalarımdan kopardığı için Sağlık Bakanlığı’na öfkeliyim.”