Cevapsız kalan ‘Okul nasıldı’ sorusu yerine çocuğunuza yöneltebileceğiniz sorular

Çocuk gelişim uzmanı ebeveynlerin “Bugün okul nasıl geçti” sorusuna cevap almakta neden zorlandıklarını ve bunun yerine sorabilecekleri soruları anlattı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Okul sonrası yöneltilen bu sorunun yanıtı genelde ya “İyi” gibi kısa ve pek de bilgilendirici olmayan bir yanıt oluyor ya da “Konuşmak istemiyorum“, “Bilmiyorum” gibi yanıtlarla çocuklar kendini diyaloğa kapatıyor.

TikTok hesabından düzenli olarak anne-babalara tavsiyelerde bulunan ABD’li çocuk ve aile psikoloğu Dr. Sigge Cohen, bu belirsiz yanıtlara ve neden çocukların bu soruya yanıt vermekte zorlandığına değindi: “Çocuğunuz okuldan aldınız ve heyecanla ‘Bugün okul nasıldı’ diye soruyorsunuz. Aldığınız yanıt ‘Bilmiyorum’, ‘Unuttum’, ‘İyi’ oluyor. Elbette ne kadar iyi bir gün geçirdiklerini duymak istiyorsunuz ancak çocuğunuz çaba gösterdiği, uzun bir günü daha yeni bitirdi.”

Çocuk eğitimi uzmanına göre çocukların kısa yanıtlar vermesinin nedeni uzun bir günün sonun bu sorunun çocuğun yanıt vermesi için çok fazla ya da çok genel olması.

Dr. Cohen bunun yerine anne-babalara alternatif konuşma şekilleri önerdi. “Beslenme saatinde kiminle oturdun” ya da “Öğretmenin bugün komik bir şey söyledi mi” gibi spesifik sorular sorulmasını öneren psikolog, “Çocuğunuzun bu büyük deneyimi daha ayrıntılı parçalara bölmesine yardımcı olun” dedi.

2,8 milyon kez izlenen videonu altına anne-babalardan çok sayıda olumlu yorum geldi.