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Yaramazlara biraz batar!

‘Kendini arayan adam’ konuştu: Dünya umurumda değil

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ekiplerle birlikte kendini arayan ve dünya basınında gündem olan Beyhan Mutlu, “Dünya gündemine girmişim ama dünya umurumda değil” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

Arama işlemi sırasında Bursa’nın Hamitler Mahallesi’nden gelip İnegöl’ün Çayyaka mahallesinde çalıştığını belirten Mutlu, dünya basınına gündem olan olayı şöyle anlattı: “Olay günü Mesut arkadaşımla İnegöl’de işlerimizi hallettik. Gelirken de alkol aldık yanımıza ve içtik. Vakit geç olunca ‘Ben dinlemeye gidiyorum’ diyerek yanından ayrıldım. Arkadaşım beni tam anlamamış. Benim geri dönmediğimi görünce meraklanmış. Jandarmayı ve arama kurtarma ekiplerine haber vermiş”.


‘Kayıp şahsı aramaya başladım’

DHA’ya gece saat 1 gibi uyuduğunu söyleyen Mutlu, şöyle devam etti “Sabaha karşı 5 sıralarında uyandım. Dışarıya çıktım. Arama kurtarma ekiplerini görünce yanlarına gittim ne olduğunu sordum. Kayıp biri olduğunu söylediler. Ben de aralarına karışarak, kayıp olan şahsı aramaya başladım. Bir süre sonra Beyhan Mutlu’yu aradıklarını söylediler. İsmimi duyunca soğuk ter döküldü. Beyhan Mutlu’nun ben olduğunu söyledim ama aramaya devam ettiler. Bana inanmadılar. Mesut arkadaşım beni görünce durum ortaya çıktı.”

‘Olaydan sonra hep çalıştım, hiç haber okumadım’

Dünya basınının da gündem olduğunun hatırlatılması üzerine Mutlu, “Çok şaşırdım. Aniden başımıza böyle bir şey geldi. Hayatımda böyle bir olay olmadı” dedi.

Kendisiyle alakalı olan haberleri hiç okumadığını söyleyen Mutlu, şunları kaydetti: “Olaydan sonra hep çalıştım. Hiç haber okumadım. Burada telefon çok çekmiyor. İnşaatta çalışıyorum. Kayıp olayında bana destek veren Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Bütün dünyaya selamlar. Olan oldu dünya umurumda değil.”

Kendisini arayan ekiple birlikte arama çalışmasına katıldı: Buradayım

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