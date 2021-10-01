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Yaramazlara biraz batar!

Sokakta tuvalet ihtiyacını giderirken görüntüleri çekilip porno sitesine yüklenen kadınların dava talebi reddedildi

İspanya’da sokakta tuvalet ihtiyacını gideren kadınlar gizlice görüntülerinin çekilerek porno sitelerde yayınlanmasının ardından mahkemeye başvurdu. Ancak hakim davayı reddetti.

Fotoğraf: Women for Equality Burela

Tesis olmaması nedeniyle ara sokakta idrarını yapan 80 kadının görüntüsü kaydedildi. Görüntüler Cervo kasabasında yerel bir festival sırasında gizli kameralarla çekildi. Görüntülerin çoğunda kadınların cinsel organları ve yüzleri görünüyordu.


Söz konusu videolar bazıları ücretli olan porno sitelere yüklendi.

Durumu fark eden mağdur kadınlar mahremiyetlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma açılması için yasal başvuruda bulundu.

Yargıç Pablo Muno Vazquez’in dosyayı reddetmesi üzerine Burela Kadınlar için Eşitlik Derneği temyize başvurdu.

Aynı yargıç görüntülerin halka açık yerde çekildiğinde suç unsuru oluşturmadığı gerekçesiyle ilk kararında ısrar ederek davayı reddetti.

Görüntüleri kaydedilen kadınlardan biri olan Jenniffer, bir arkadaşının uyarması üzerine porno sitedeki görüntüleri izlediğinde çok utandığını ve günlerce ağladığını anlattı.

Birçok diğer mağdur gibi olay sonrasında terapiye başlayan Jenniffer, yargıcın kararına çok öfkelendiğini belirterek “Resmen birilerinin sizi sokakta görüntüleyip daha sonra porno sitelere yükleyerek bundan para kazanmasının sorun olmadığını söylüyorlar” dedi.

Kararın emsal oluşturarak bu tür kayıtlar yapanlara cezasızlık anlamına gelebileceği konusunda uyaran kadın hakları savunucuları internet üzerinden kampanyalar düzenleyerek kararı sokaklarda protesto etti.

Şimdi kadınlar souşturma açılması umuduyla bu kez bölge mahkemesinde temyiz başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

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