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Meme olduğundan bihabermiş: Daniel Craig her cuma aynı videosunu paylaşan yarım milyonluk hesabı yeni öğrendi

James Bond‘ serisinin son filmi ‘No Time to Die‘ ile gündemde olan Daniel Craig dört saniyelik bir videosuyla meme’e dönüştüğünü ve yalnızca bu videoyu paylaşan Twitter hesabının yarım milyona yakın takipçisi olduğunu yeni öğrendi.

Fotoğraf: Twitter

Her şey Britanyalı oyuncunun geçen yıl mart ayında Saturday Night Live programında müzisyen The Weeknd’i takdim etmesiyle başladı.


Kollarını iyi yana açıp “Bayanlar, baylar karşınızda The Weekend” dediği anlar internette kısa sürede meme’e dönüştü.

Meme, internette, özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla yayılarak popülerleşen, çoğunlukla mizah amaçlı kullanılan görsel ya da videoalr için kullanılan bir terim.

Bu dört saniyelik videonun bu kadar popüler olmasının nedeni ise ‘weekend’ kelimesinin İngilizcede hafta sonu anlamına geliyor olmasında yatıyor.

Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan Kanadalı müzisyen The Weeknd, 2013 yılında yayınladığı ilk albümünün ardından hızla müzik listelerinin üst sıralarına çıkmaya başladı. Uzun süre liste başı olan şarkıların yaratıcısı, üç Grammy ödülünün yanı sıra Time dergisinin ilk 100 listesine de girmeyi başardı.

Müzik kariyeri için seçtiği isim ise liseyi bırakıp bir hafta sonu evden ayrılması ve bir daha hiç dönmemesi hikayesinden geliyor. Sondaki E harfinin düşmesinin nedeni ise Kanadalı pop-rock grubu The Weekend ile yaşanabilecek ticari marka sorunlarının önüne geçmek.

Hesabı liseli çocuk açtı

Daniel Craig’in kaslı kollarını açıp huzur veren bir ses tonuyla hafta sonunun gelişini duyurması çalışmaktan bunalan günümüz insanına çok iyi gelmiş olacak ki 18 yaşındaki lise öğrencisi Miles Riehle’nin yalnızca her cuma bu videoyu paylaştığı Twitter hesabının 477 binin üzerinde takipçisi var.

Ne müzisyenin ne de oyuncunun hayranı olan genç, geçen yıl temmuz ayında açtığı hesapla ilgili “Dört saniyelik saçma bir video, sanki bize hafta sonunu takdim ediyor gibi. Başka bir anlamı yok” diyor.

Reuters’a konuşan ‘The Psychology of Social Media‘ (Sosyal medyanın psikolojisi) kitabının yazarı Dr. Ciarn McMahon insanlara yalnızca hafta sonunun geldiğini duyuran bir hesabın bu denli popüler olmasının nedenini insanların pandemiyle birlikte evden çalışmaya başlamasına bağlıyor: “İnsanlara iş günlerinin bittiği hissini veriyor, ikisinin birbiri içine geçtiği bu dönemde insanların iş ile boş zaman arasındaki bariz farkı görmelerine yardımcı oluyor.”

Craig ise bütün bu olanlardan New York Times röportajı sırasında muhabirin konuyu açmasıyla haberdar oldu. Duruma şaşıran oyuncu “İnanılmaz, ne olduğunu bilmiyorum ama haber verdiğin için teşekkürler. Çok hoş. Sanırım böyle şeyleri bilmem için sosyal medya hesabım olmalı” dedi.

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