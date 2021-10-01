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Yaramazlara biraz batar!

Efsane elektro gitar mucidi Les Paul’un kişisel Gibson’ı satışa çıkıyor

Rock’n’roll tarihinin başlamasını sağlayan, yaratıcısı Les Paul’un adını taşıyan şahsi elektro gitarı açık artırmayla satışa çıkıyor.

Fotoğraf: Reuters

13 Ekim’de Christe’s müzayede evinin düzenleyeceği açık artırmada ünlü Gibson Les Paul elektro gitarlarının ilk onaylanmış üretim modeli ‘Number One’ için tahmin edilen satış fiyatı 100-150 bin dolar arası (886 bin ila 1,3 milyon lira).


Gitarı satışa çıkaran efsane gitaristin oğlu Gene, ürünü dünyanın en önemli icatlarıyla kıyaslayarak “Wright kardeşlerin ilk uçağı ne kadar eder? Ya da Thomas Edison’un ilk ampulü? Les Paul Number One, babamın en büyük başarısıydı” dedi.

1950’leri başında Les Paul ve gitar üreticisi Gibson işbirliğiyle üretilen enstrüman, müzik tarihin en ikonik elektro gitarlarından biri olmuş, Jimmy Page, Pete Townshend, Jeff Beck and Duane Allman gibi isimler tarafından kullanılmıştı.

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